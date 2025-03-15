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Зеленский определил состав делегации для мирных переговоров с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации, которая будет заниматься переговорным процессом по достижению справедливого мира.
Соответствующее распоряжение №14/2025-рп было опубликовано на сайте Офиса президента.
Возглавит делегацию руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. В ее состав также вошли министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.
Согласно документу, главе делегации предоставлено право вносить изменения в ее состав по согласованию с Министерством иностранных дел. Также предусмотрена возможность привлечения к работе представителей государственных органов, предприятий, научных советников и экспертов.
Сформированная переговорная группа будет взаимодействовать с международными партнерами Украины для продвижения процесса мирного урегулирования в соответствии с украинскими интересами и принципами справедливого мира.
Мирные переговоры с РФ: реакция Путина
Российский президент Владимир Путин, вероятно, может согласиться на прекращение боевых действий в Украине, но только при условии, что его требования будут учтены.
По словам источников, знакомых с ситуацией, Кремль стремится обеспечить самые выгодные условия для Москвы и, по всей вероятности, будет затягивать процесс согласования соглашения.
В то же время, по словам президента США Дональда Трампа, именно сейчас есть "хороший шанс, что эта кровавая война наконец-то может закончиться ".