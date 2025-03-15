Зеленский определил состав делегации для мирных переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации, которая будет заниматься переговорным процессом по достижению справедливого мира.

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Соответствующее распоряжение №14/2025-рп было опубликовано на сайте Офиса президента.

Возглавит делегацию руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. В ее состав также вошли министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

Согласно документу, главе делегации предоставлено право вносить изменения в ее состав по согласованию с Министерством иностранных дел. Также предусмотрена возможность привлечения к работе представителей государственных органов, предприятий, научных советников и экспертов.

Сформированная переговорная группа будет взаимодействовать с международными партнерами Украины для продвижения процесса мирного урегулирования в соответствии с украинскими интересами и принципами справедливого мира.

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