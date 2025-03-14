G7 предупредила Россию об ужесточении санкций в случае несогласия на перемирие

Страны G7 подчеркнули важность создания надежных "механизмов безопасности" для обеспечения прекращения боевых действий между Украиной и Россией. Они также предостерегли Москву, что в случае отказа следовать примеру Киева и согласиться на перемирие, ее ждут дополнительные санкции.



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Как сообщает Reuters, об этом говорится в окончательном проекте заявления стран "Большой семерки".

"Страны G7 призвали Россию ответить взаимностью, согласившись на прекращение огня на равных условиях и внедрив его в полном объеме", — говорится в совместном заявлении стран G7, в состав которого входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США.

Сообщается, что проект, одобренный высокопоставленными дипломатами, должен быть утвержден министрами.

Лидеры стран "Большой семерки" отмечают необходимость введения эффективных мер безопасности, которые обеспечили бы способность Украины противостоять и защищаться от возможных дальнейших агрессивных действий со стороны России. Они также подчеркивают, что любое прекращение огня должно быть действенным.

Инициатива о прекращении огня

Напомним, в Саудовской Аравии во время переговоров с участием Соединенных Штатов и Украины были сделаны значительные шаги по установлению длительного мира в Украине. Стороны согласовали временное 30-дневное прекращение огня, восстановление помощи и обсудили шаги к мирному процессу и экономическому сотрудничеству.

Трамп выразил надежду, что Россия согласится на прекращение огня в Украине сроком на месяц, иначе война будет продолжаться и дальше. Однако Россия передала США список требований по соглашению о прекращении войны в Украине и возобновлении отношений с Вашингтоном.

Точное содержание этого перечня остается неизвестным, как и то, готова ли Москва начать мирные переговоры с Киевом для его выполнения. Источники отмечают, что последние три недели российские и американские чиновники обсуждали эти условия как во время личных встреч, так и в формате видеоконференций.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США могут ужесточить санкции в отношении РФ, а также увеличить военную помощь Украине в случае отказа российской стороны от тридцатидневного перемирия.