G7 попередила Росію про посилення санкцій у разі незгоди на перемир'я

Країни G7 підкреслили важливість створення надійних "механізмів безпеки" для гарантування припинення бойових дій між Україною та Росією. Вони також застерегли Москву, що у разі відмови слідувати прикладу Києва та погодитися на перемир'я, на неї чекають додаткові санкції.



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Як повідомляє Reuters, про це йдеться в остаточному проєкті заяви країн "Великої сімки".

"Країни G7 закликали Росію відповісти взаємністю, погодившись на припинення вогню на рівних умовах і впровадивши його в повному обсязі", — йдеться у спільній заяві країн G7, до складу якої входять Великобританія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та США.

Повідомляється, що проєкт, схвалений високопоставленими дипломатами, має бути затверджений міністрами.

Лідери країн "Великої сімки" наголошують на необхідності запровадження ефективних заходів безпеки, які б забезпечили здатність України протистояти та захищатися від можливих подальших агресивних дій з боку Росії. Вони також підкреслюють, що будь-яке припинення вогню повинно бути дієвим.

Ініціатива щодо припинення вогню

Нагадаємо, в Саудівській Аравії під час переговорів за участю Сполучених Штатів і України були зроблені значні кроки до встановлення тривалого миру в Україні. Сторони погодили тимчасове 30-денне припинення вогню, відновлення безпекової допомоги та обговорили кроки до мирного процесу та економічного співробітництва.

Трамп висловив сподівання, що Росія погодиться на припинення вогню в Україні терміном на місяць, інакше війна триватиме й надалі. Проте Росія передала США список вимог щодо угоди про припинення війни в Україні та відновлення відносин із Вашингтоном.

Точний зміст цього переліку залишається невідомим, як і те, чи готова Москва розпочати мирні переговори з Києвом до його виконання. Джерела зазначають, що протягом останніх трьох тижнів російські та американські посадовці обговорювали ці умови як під час особистих зустрічей, так і у форматі відеоконференцій.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США можуть посилити санкції щодо РФ, а також збільшити військову допомогу Україні в разі відмови російської сторони від тридцятиденного перемир’я.