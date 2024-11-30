Павел Палиса: что известно о новом заместителе главы ОП

Павел Палиса (позывной "Хантер") – родился в семье военнослужащего и провел детство по военным городкам. В 2007 году окончил Львовский институт сухопутных войск Национального университета "Львовская политехника" (ныне Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного), в 2019 году — командно-штабный институт Национального университета обороны Украины.

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С 2021 года учился в Командно-штабном колледже армии США, однако в результате полномасштабного российского вторжения прервал обучение, чтобы присоединиться к обороне Украины.

Палиса вернулся в Украину в начале марта, именно в то время, когда к войску присоединялись тысячи добровольцев, которых нужно было собирать в новые полки и бригады. Командование Сухопутных войск поручило опытному командиру Палисе создать штурмовой полк.

Являлся командиром 5-го отдельного штурмового полка.

"Палиса — командир нового поколения. Он слышит подчиненных, умеет отстаивать свое мнение перед начальниками. Всегда держит всех в тонусе и все контролирует. Он хороший человек и хороший командир. Мне нравился его подход к выполнению задач. Не было задач, вроде "я — командир и все, красьте желтой краской в синий цвет". Нет, всегда находились оптимальные решения. Когда мы заходили в тупик, он мог сказать "делаем вот так", никогда не боялся ответственности", — написал бывший командир 3-го штурмового батальона 5-го штурмового полка Валентин Литвинчук

В 2023 году Палиса стал командиром 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" – одного из известнейших боевых подразделений ВСУ. "Холодный Яр" сформирован еще в 1992 году. Во времена АТО и ООС холоднояровцы освободили многие территории Донетчины, прошли ад Иловайска.

Уже во время полномасштабной войны увольняли Сумщину и готовили плацдарм для успешного контрнаступления в Харьковской области.

"Я понимаю, что ресурсы не безграничны и бригаде для полноценного восстановления нужно время, много времени. Но бойцы излагаются просто титанически – и командиры, и сержанты, это люди стальной воли. Им ежедневно приходится решать огромный спектр задач (…). при этом всему надо руководить боем, проводить в своих пределах разведку, как-то заботиться о тренировках, обеспечивать занятия. по боевой подготовке. То есть на людей колоссальная нагрузка ложится, но именно за счет всего этого, наверное, бригада зарабатывает стойкость и выносливость", — рассказывал Палиса в интервью "Укринформу".

Он командовал этой бригадой во время обороны Бахмута, где взрывы были каждые 2–3 минуты. По словам Палисы, в январе они надеялись продержаться там до конца месяца. Но им удалось гораздо больше – оборону держали еще четыре месяца, до конца мая.

"Впервые я побывал в Бахмуте в 2014 году и до сих пор помню, какой это был красивый город. Совсем не депрессивный. Теперь он разрушен до основания, – рассказывал Палиса в одном из интервью в августе 2023-го года. Он добавил, что кое-где борьба велась за каждый подъезд.

Военные, воевавшие с Палисой, рассказывают, что он всегда очень вежлив и открыт для всех, несмотря на звание. Однако никогда не переходит на фамильярность.

"Сколько я помню совещаний с ним, он всегда обращался вежливо на вы и господа офицеры", — вспоминает майор Тельвинов, командир роты связи в Пятом полку.

Палиса награжден Крестом боевых заслуг (28 ноября 2023) — за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное исполнение воинского долга, а также – Орденом Богдана Хмельницкого III степени (13 января 2023).

В 2024 году "Холодный Яр" продолжает держать оборону на восточном фронте.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил полковника Павла Палис заместителем руководителя Офиса президента 29 ноября.

"Он хорошо понимает, что в бригадах на фронте, и мне нужен именно такой человек, чтобы точно знал в ежедневном режиме информацию прямо с фронта", — сказал Зеленский в видеообращении в пятницу вечером.