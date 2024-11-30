Павло Паліса: що відомо про нового заступника очільника ОП

Павло Паліса (позивний "Хантер") - народився в родині військовослужбовця і провів дитинство по військових містечках. У 2007 році закінчив Львівський інститут сухопутних військ Національного університету "Львівська політехніка" (нині Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного), 2019-го — командно-штабний інститут Національного університету оборони України.

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З 2021 року навчався в Командно-штабному коледжі армії США, проте внаслідок повномасштабного російського вторгнення перервав навчання, щоб долучитися до оборони України.

Паліса повернувся в Україну на початку березня, саме в ой час, коли до війська приєднувалися тисячі добровольців, яких треба було збирати в нові полки та бригади. Командування Сухопутних військ доручило досвідченому командиру Палісі створити штурмовий полк.

Був командиром 5-го окремого штурмового полку.

"Паліса — командир нової генерації. Він чує підлеглих, вміє відстоювати свою думку перед начальниками. Завжди тримає всіх у тонусі й усе контролює. Він хороша людина і хороший командир. Мені подобався його підхід до виконання завдань. Не було задач, на кшталт "я — командир і все, фарбуйте жовтою фарбою в синій колір". Ні, завжди знаходилися оптимальні рішення. Коли ми заходили в глухий кут, він міг сказати "робимо ось так", ніколи не боявся відповідальності", - написав колишній командир 3-го штурмового батальйону 5-го штурмового полку Валентин Литвинчук

У 2023 році Паліса став командиром 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" – одного з найвідоміших бойових підрозділів ЗСУ. "Холодний Яр" сформований ще в 1992-му році. За часів АТО та ООС холодноярівці звільнили багато територій Донеччини, пройшли пекло Іловайська.

Вже під час повномасштабної війни звільняли Сумщину і готували плацдарм для успішного контрнаступу на Харківщині.

"Я розумію, що ресурси не безмежні і бригаді для повноцінного відновлення потрібний час, багато часу. Але бійці викладаються просто титанічно - і командири, і сержанти, це люди сталевої волі. Їм щодня доводиться розв’язувати величезний спектр задач (…). І при цьому всьому треба керувати боєм, проводити в своїх межах розвідку, якось дбати про тренування, забезпечувати заняття з бойової підготовки. Тобто на людей колосальне навантаження лягає, але саме за рахунок всього цього, напевно, бригада заробляє стійкість і витривалість", - розповідав Паліса в інтерв’ю "Укрінформу".

Він командував цією бригадою і під час оборони Бахмута, де вибухи були кожні 2–3 хвилини. За словами Паліси, в січні вони сподівалися протриматися там до кінця місяця. Але їм вдалося значно більше – оборону тримали ще чотири місяці, до кінця травня.

"Вперше я побував у Бахмуті в 2014 році і досі пам'ятаю, яке це було красиве місто. Зовсім не депресивне. Тепер воно зруйноване вщент, – розповідав Паліса в одному з інтерв'ю в серпні 2023-го року. Він додав, що подекуди боротьба велася за кожен під'їзд.

Військові, які воювали з Палісою, розповідають, що він завжди дуже ввічливий та відкритий для всіх, незважаючи на звання. Проте, ніколи не переходить на фамільярність.

"Скільки я пам'ятаю нарад із ним, він завжди звертався ввічливо на "ви" та "панове офіцери", – згадує майор Тельвінов, командир роти зв'язку в П'ятому полку.

Паліса нагороджений Хрестом бойових заслуг (28 листопада 2023) — за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку, а також - Орденом Богдана Хмельницького III ступеня (13 січня 2023).

В 2024-му "Холодний Яр" продовжує тримати оборону на східному фронті.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив полковника Павла Палісу заступником керівника Офісу президента 29 листопада.

"Він добре розуміє, що в бригадах на фронті, і мені потрібна саме така людина, щоб точно знав у щоденному режимі інформацію безпосередньо з фронту", - сказав Зеленський у відеозверненні в п'ятницю ввечері.