Путін, ймовірно, погодиться на перемир’я з Україною, але спробує тягнути з ним задля власної вигоди – Bloomberg

Російський президент Володимир Путін може погодитися на припинення бойових дій в Україні, але лише за умови, що його власні вимоги будуть враховані.

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Про це пише Вloomberg.

За словами джерел, знайомих із ситуацією, Кремль прагне забезпечити найвигідніші умови для Москви та, ймовірно, затягуватиме процес узгодження угоди.

За інформацією близьких до Кремля осіб, Росія не вела прямих переговорів зі США щодо угоди, яку Україна погодила в саудівській Джидді. Москва вважає такі рамки неприйнятними, оскільки вони не включають положення про довгострокове врегулювання конфлікту на умовах Росії.

Серед можливих вимог Росії до перемир’я – припинення постачання зброї Україні та перегляд її військової політики. Раніше Москва наполягала, щоб Київ став нейтральною державою та скоротив чисельність своїх збройних сил.

Експерти вважають, що навіть якщо Путін піде на певні поступки, його згода буде лише тимчасовою та супроводжуватиметься жорсткими умовами.

Адміністрація президента США Дональда Трампа погодилася розморозити військову допомогу Україні в обмін на її згоду на перемир’я. За словами Трампа, американські офіційні особи вже готуються до переговорів із Кремлем, а сам він може поспілкуватися з Путіним уже цього тижня.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва чекає деталей угоди та не виключає телефонної розмови між лідерами США та Росії.

Додамо, що президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що Росія погодиться на припинення вогню в Україні терміном на місяць, інакше війна триватиме й надалі.