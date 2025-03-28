Путін пропонує Україні тимчасову адміністрацію як умову для припинення війни: реакція США

Президент Росії Володимир Путін запропонував ввести в Україні тимчасову адміністрацію для організації нових виборів та підписання важливих угод, що сприятимуть врегулюванню війни.

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Про це повідомляє Reuters.

Про пропозицію Кремля

Зазначається, що цю пропозицію Путін озвучив на фоні спроб США сприяти врегулюванню конфлікту через відновлення зв’язків з Росією та ведення окремих переговорів як з Москвою, так і з Києвом.

"В Україні може бути введена тимчасова адміністрація під егідою ООН, США, європейських країн і наших партнерів", - заявив Путін

Пропозиція Путіна щодо тимчасової адміністрації, ймовірно, є відображенням його давньої критики української влади як нелегітимного партнера для переговорів, оскільки президент Володимир Зеленський залишиться при владі після завершення свого мандату в травні 2024 року.

"Це було б необхідно для проведення демократичних виборів і формування дієздатного уряду, який матиме довіру народу, а потім розпочати з ним переговори про мирний договір", — зазначив Путін.

Він також додав, що зусилля Дональда Трампа продовжити прямі переговори з Росією, на відміну від його попередника Джо Байдена, який уникнув контактів, продемонстрували, що новий президент прагне до миру.

Реакція США та України

Представник Ради національної безпеки відреагував на зауваження Путіна, підкресливши, що керівництво в Україні повинно визначатися згідно з її Конституцією та волею українського народу.

Наразі коментарів з боку України не було.

Кроки до миру

В Саудівській Аравії під час переговорів за участю Сполучених Штатів і України були зроблені значні кроки до встановлення тривалого миру в Україні.

Україна підтримала пропозицію США про запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін і виконанням з боку Росії. США підтвердили скасування паузи в обміні розвідданими та відновлення безпекової допомоги Україні.

Обидві делегації погодилися створити переговорні групи та розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який гарантуватиме довгострокову безпеку України.

Додамо, Трамп провів телефонну розмову з Путіним 18 березня. Розмова була спрямована на закріплення угоди про припинення бойових дій в Україні, що тривають вже четвертий рік. Було досягнута конкретна домовленість про припинення ударів Росії по енергетичній інфраструктурі.

25 березня в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, відбувся новий раунд перемовин між українською та американською делегаціями. Київ, Вашингтон і Москва погодилися забезпечити безпечне судноплавство в Чорному морі.

Кремль, в свою чергу, вимагає зняти санкції.

Додамо, що 27 березня у Франції відбулася зустріч Коаліції охочих щодо підтримки України. Під час саміту учасники домовилися продовжувати надавати допомогу українському народу та Збройним силам України. Також було вирішено, що санкції залишатимуться в силі до досягнення сталого миру.