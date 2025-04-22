Индия нарастила импорт российской нефти в апреле до самого высокого уровня за два года

В апреле объемы поставляемой в Индию российской нефти почти достигли пикового значения за последние два года. Это произошло после перерывов в поставках, вызванных американскими санкциями против энергетического сектора России.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным аналитической компании Kpler, импорт российской нефти Индией в апреле достигнет 2,15 миллиона баррелей в день, что является самым большим месячным объемом с мая 2023 года. Снабжение возросло после падения до 14-месячного минимума в феврале.

Согласно информации Bloomberg, нефтяная торговля между Россией и Индией почти восстановилась до обычного объема. Цепочки поставки налаживаются после того, как в начале года американские санкции повлекли за собой сбои, изменив направление потока более дешевой нефти к индийским потребителям. Планируемые на апрель объемы предварительные, и часть поставок может быть перенесена на май.

По данным Kpler, одной из главных причин возобновления поставок являются привлекательные скидки на российскую нефть Urals по сравнению с нефтью из Западной Африки и Ближнего Востока.

Однако возобновление объемов переработки нефти в России в течение следующих нескольких месяцев может привести к сокращению экспорта и умеренным поставкам в Индию после мая, сказал ведущий аналитик компании Сумит Ритолия. Более десятка грузов направляются в Джамнагар в западном штате Гуджарат, где конгломерат Reliance Industries управляет крупнейшим в мире нефтеперерабатывающим комплексом.