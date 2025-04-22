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Индия нарастила импорт российской нефти в апреле до самого высокого уровня за два года
В апреле объемы поставляемой в Индию российской нефти почти достигли пикового значения за последние два года. Это произошло после перерывов в поставках, вызванных американскими санкциями против энергетического сектора России.
Об этом пишет Bloomberg.
По данным аналитической компании Kpler, импорт российской нефти Индией в апреле достигнет 2,15 миллиона баррелей в день, что является самым большим месячным объемом с мая 2023 года. Снабжение возросло после падения до 14-месячного минимума в феврале.
Согласно информации Bloomberg, нефтяная торговля между Россией и Индией почти восстановилась до обычного объема. Цепочки поставки налаживаются после того, как в начале года американские санкции повлекли за собой сбои, изменив направление потока более дешевой нефти к индийским потребителям. Планируемые на апрель объемы предварительные, и часть поставок может быть перенесена на май.
По данным Kpler, одной из главных причин возобновления поставок являются привлекательные скидки на российскую нефть Urals по сравнению с нефтью из Западной Африки и Ближнего Востока.
Однако возобновление объемов переработки нефти в России в течение следующих нескольких месяцев может привести к сокращению экспорта и умеренным поставкам в Индию после мая, сказал ведущий аналитик компании Сумит Ритолия. Более десятка грузов направляются в Джамнагар в западном штате Гуджарат, где конгломерат Reliance Industries управляет крупнейшим в мире нефтеперерабатывающим комплексом.
Напомним, Россия ухудшила свой прогноз по экспорту нефти в этом году и снизила ожидания относительно цен на нее. Хотя бюджет РФ получит меньше доходов от продажи черного золота, это не повлияет на способность Кремля финансировать войну. Дополнительные средства на покрытие расходов примут из Фонда национального благосостояния.