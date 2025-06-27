Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,59

--0,08

EUR

48,64

+0,31

Наличный курс:

USD

41,60

41,52

EUR

49,05

48,85

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Активность танкеров с российской нефтью упала почти вдвое – Ермак

танкер с нефтью
Фото: Pixaby

В результате санкций в июне активность 343 судов, перевозивших российскую нефть в обход ограничений, рухнула почти вдвое.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, западные санкции избивают по танкерному флоту России.

"В июне активность 343 судов, перевозивших российскую нефть в обход ограничений, рухнула почти вдвое. Это результат скоординированных санкций ЕС, США и Великобритании", — подчеркнул Ермак.

Он напомнил, что большинство этих судов уже под санкциями.

Ермак убежден, что способность финансировать войну снижается, потому что Россия сильно зависит от доходов по продаже энергоресурсов.

Руководитель ОП призвал западных партнеров продолжить давление на агрессора.

Теневый флот РФ

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российский "теневой" флот состоит из до 1000 устаревших судов (общий дедвейт которых превышает 100 млн тонн), занимающихся экспортом нефти и нефтепродуктов.

17 июня Великобритания объявила о введении новых санкций против 20 судов "теневого" флота РФ, перевозящих нефть.

Также Европейский Союз 20 мая утвердил 17 пакет санкций против России. Под ограничения попали 189 судов.

Автор:
Светлана Манько