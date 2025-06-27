Активность танкеров с российской нефтью упала почти вдвое – Ермак

В результате санкций в июне активность 343 судов, перевозивших российскую нефть в обход ограничений, рухнула почти вдвое.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, западные санкции избивают по танкерному флоту России.

"В июне активность 343 судов, перевозивших российскую нефть в обход ограничений, рухнула почти вдвое. Это результат скоординированных санкций ЕС, США и Великобритании", — подчеркнул Ермак.

Он напомнил, что большинство этих судов уже под санкциями.

Ермак убежден, что способность финансировать войну снижается, потому что Россия сильно зависит от доходов по продаже энергоресурсов.

Руководитель ОП призвал западных партнеров продолжить давление на агрессора.

Теневый флот РФ

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российский "теневой" флот состоит из до 1000 устаревших судов (общий дедвейт которых превышает 100 млн тонн), занимающихся экспортом нефти и нефтепродуктов.

17 июня Великобритания объявила о введении новых санкций против 20 судов "теневого" флота РФ, перевозящих нефть.

Также Европейский Союз 20 мая утвердил 17 пакет санкций против России. Под ограничения попали 189 судов.