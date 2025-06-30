Украина получила $1,7 млрд от Канады: деньги от замороженных российских активов уже в бюджете

Украина получила второй транш от Канады в размере около 1,7 миллиарда долларов США (или 2,3 миллиарда канадских долларов) в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

По его словам, это средства, обеспеченные доходами от замороженных российских активов.

"Совместно с партнерами заставляем Россию платить за совершенные ею преступления и разрушения. С начала года с учетом последнего транша получили около $17,6 млрд. за счет обездвиженных активов РФ", — отметил глава правительства.

Он напомнил, что Украина настаивает на полной конфискации замороженных российских средств для выплаты компенсаций пострадавшим от агрессии и восстановления государства. Это также должно стать актом справедливости для предупреждения агрессивных войн в будущем.

Со своей стороны, министр финансов Украины Сергей Марченко подчеркнул, что в текущем году Канада уже выделила около 3,4 млрд долларов США через механизм ERA, что является важным вкладом в поддержку финансовой стабильности Украины. По его словам, эти средства позволят обеспечить срочные расходы государственного бюджета.

В целом вклад Канады в инициативу ERA составляет 5 млрд канадских долларов, из которых 4,8 млрд канадских долларов уже поступило в госбюджет.

Напомним, недавно Канада объявила о выделении Украине нового пакета оборонной помощи на сумму 2 миллиарда канадских долларов, что составляет около 1,5 миллиарда долларов США.