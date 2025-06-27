Канада планирует сотрудничество с Украиной в сфере военного производства

Канада изучает возможность совместного с Украиной производства военной техники и снаряжения.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Укринформ со ссылкой на сообщение министра обороны Канады Дэвид Макгинти во время визита в Латвию.

Канада хочет финансировать производство оружия в Украине

По словам Министра, Министерство обороны и Вооруженные силы Канады активно изучают потенциал участия канадских компаний в совместном военном производстве с Украиной. В частности, внимание привлекли достижения украинской стороны в развитии технологий беспилотников.

Одним из вариантов обсуждаемого сотрудничества является внедрение так называемой "датской модели" — когда военная продукция производится на территории Украины, но финансируется канадской стороной. Кроме того, возможно создание совместных предприятий как в Украине, так и в Канаде.

Министр также отметил, что такая кооперация может принести пользу обеим сторонам — в частности, обеспечить развитие канадской оборонной промышленности.

"Это может принести значительную пользу канадской промышленности, именно поэтому мы изучаем, какой из подходов наилучший", — подытожил министр.

Об украинском оружии

Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.

Добавим, что в 2025 году Минобороны уже заключило контракты с 12 украинскими производителями вооружения в рамках инициативы "Оружие Победы" на сумму около 130 млрд. грн.