Канада планує співпрацю з Україною у сфері військового виробництва

Канада вивчає можливість налагодження спільного з Україною виробництва військової техніки та спорядження.

Як пише Delo.ua, про це інформує Укрінформ з посиланням на повідомлення міністра оборони Канади Девід Макгінті під час візиту до Латвії.

Канада хоче фінансувати виробництво зброї в Україні

За словами міністра, Міністерство оборони та Збройні сили Канади активно вивчають потенціал участі канадських компаній у спільному військовому виробництві з Україною. Зокрема, увагу привернули досягнення української сторони в розвитку технологій безпілотників.

Одним із варіантів співпраці, який обговорюється, є впровадження так званої "данської моделі" — коли військова продукція виготовляється на території України, але фінансується канадською стороною. Окрім того, можливе створення спільних підприємств як в Україні, так і в Канаді.

Міністр також зазначив, що така кооперація може принести користь обом сторонам — зокрема, забезпечити розвиток канадської оборонної промисловості.

“Це може принести значну користь канадській промисловості, саме тому ми вивчаємо, який з підходів є найкращим”, - підсумував міністр.

Про українську зброю

Відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.

Додамо, що в 2025 році Міноборони вже уклало контракти з 12 українськими виробниками озброєння в рамках ініціативи "Зброя Перемоги" на суму близько 130 млрд грн.