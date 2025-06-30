Україна отримала $1,7 млрд від Канади: кошти від заморожених російських активів вже в бюджеті

Україна отримала другий транш від Канади обсягом близько 1,7 мільярда доларів США (або 2,3 мільярда канадських доларів) у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Як пише Delo.ua, про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, це кошти, що забезпечені доходами від заморожених російських активів.

"Спільно з партнерами змушуємо Росію платити за вчинені нею злочини та руйнування. Від початку року із врахуванням останнього траншу отримали близько $17,6 млрд за рахунок знерухомлених активів РФ", – зазначив очільник уряду.

Він нагадав, що Україна наполягає на повній конфіскації заморожених російських коштів для виплати компенсацій постраждалим від агресії та відбудови держави. Це також має стати актом справедливості для попередження агресивних воєн у майбутньому.

Зі свого боку міністр фінансів України Сергій Марченко підкреслив, що у поточному році Канада вже виділила близько 3,4 млрд доларів США через механізм ERA, що є важливим внеском у підтримку фінансової стабільності України. За його словами, ці кошти дозволять забезпечити нагальні видатки державного бюджету.

Загалом внесок Канади в ініціативу ERA сягає 5 млрд канадських доларів, із яких 4,8 млрд канадських доларів вже надійшло до держбюджету.

Нагадаємо, нещодавно Канада оголосила про виділення Україні нового пакета оборонної допомоги на суму 2 мільярди канадських доларів, що становить близько 1,5 мільярда доларів США.