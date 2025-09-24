Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,38

-0,00

EUR

48,80

+0,07

Наличный курс:

USD

41,37

41,30

EUR

48,90

48,75

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Канада выделила 92 млн грн на киберзащиту и критическую инфраструктуру Украины

Канада выделила 92 млн грн на киберзащиту Украины
Канада выделила 92 млн грн на киберзащиту Украины / Минцифры

Канада поддерживает укрепление цифровой экосистемы Украины и выделяет 92 млн грн в рамках Таллиннского механизма.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на главу Минцифры Михаила Федорова.

Это финансирование станет вкладом в усиление защиты критической инфраструктуры, противодействие растущим кибератакам, развитие современных систем обнаружения и реагирования, а также обеспечение оборудования для защиты цифровых процессов.

"В современной войне кибербезопасность - это об устойчивости государства, непрерывной работе критической инфраструктуры и безопасном доступе к цифровым услугам", - говорится в сообщении.

Канадская помощь уже направлена на шесть проектов, среди которых:

  • Государственная судебная администрация;
  • Чернобыльская АЭС;
  • Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что финансирование будет поступать через US Civilian Research & Development Foundation (CRDF Global) — организацию, имеющую опыт внедрения проектов технической помощи в Украине.

Кроме финансирования Канада поддерживает повышение экспертизы в сфере киберзащиты. Благодаря тренингам и встречам Национального киберкластера госорганы и предприятия критической инфраструктуры получают знания и инструменты для эффективной защиты от кибератак.

Напомним, 20 декабря 2023 года Эстония и еще 9 стран-союзников запустили Таллинский механизм, который является системой, созданной для усиления киберподдержки Украины в гражданской сфере. Данный план был разработан всеми странами-участницами в Таллинне 30 мая.

За год работы Таллиннского механизма страны-участницы   мобилизовали 200 миллионов евро для усиления   киберзащиты   гражданской инфраструктуры Украины.

Автор:
Татьяна Гойденко