Канада выделила 92 млн грн на киберзащиту и критическую инфраструктуру Украины

Канада поддерживает укрепление цифровой экосистемы Украины и выделяет 92 млн грн в рамках Таллиннского механизма.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на главу Минцифры Михаила Федорова.

Это финансирование станет вкладом в усиление защиты критической инфраструктуры, противодействие растущим кибератакам, развитие современных систем обнаружения и реагирования, а также обеспечение оборудования для защиты цифровых процессов.

"В современной войне кибербезопасность - это об устойчивости государства, непрерывной работе критической инфраструктуры и безопасном доступе к цифровым услугам", - говорится в сообщении.

Канадская помощь уже направлена на шесть проектов, среди которых:

Государственная судебная администрация;

Чернобыльская АЭС;

Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что финансирование будет поступать через US Civilian Research & Development Foundation (CRDF Global) — организацию, имеющую опыт внедрения проектов технической помощи в Украине.

Кроме финансирования Канада поддерживает повышение экспертизы в сфере киберзащиты. Благодаря тренингам и встречам Национального киберкластера госорганы и предприятия критической инфраструктуры получают знания и инструменты для эффективной защиты от кибератак.

Напомним, 20 декабря 2023 года Эстония и еще 9 стран-союзников запустили Таллинский механизм, который является системой, созданной для усиления киберподдержки Украины в гражданской сфере. Данный план был разработан всеми странами-участницами в Таллинне 30 мая.

За год работы Таллиннского механизма страны-участницы мобилизовали 200 миллионов евро для усиления киберзащиты гражданской инфраструктуры Украины.