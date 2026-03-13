Украина покрывает 12% потребностей в электричестве за счет импорта – Шмыгаль

Доля европейского импорта в посуточном энергопотреблении Украины на середину марта достигла 12%. Тем не менее, в часы пиковых нагрузок в энергосистеме сохраняется дефицит мощности объемом около 1 ГВт.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмигаль на часе вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает "Укринформ".

По его словам, в настоящее время в части областей отключения электричества не применяются. Там, где от них пока невозможно отказаться, применяется 1-1,5 очереди в графиках. Дефицит мощности в энергосистеме в пиковые часы потребления составляет около 1 ГВт.

"Импорт продолжается и составляет около 12% общего потребления в течение суток, благодаря чему мы лучше удерживаем ситуацию в часы пиковой нагрузки", - сказал министр энергетики.

Шмыгаль добавил, что при подготовке к следующей зиме энергетики будут максимально восстанавливать уничтоженные россиянами мощности генерации.

В частности, удалось частично восстановить 3,5 ГВт генерации, еще более 2 ГВт можно восстановить до конца мая. Делегации энергетиков работают в европейских странах по получению списанного оборудования.

Напомним, Украина увеличила объемы импорта электроэнергии из-за старта плановых ремонтных работ на одном из энергоблоков АЭС. В понедельник, 9 марта, объем импорта электричества из стран ЕС и Молдовы вырос до 35 тыс. МВт*ч.