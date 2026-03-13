Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,16

+0,19

EUR

50,96

+0,02

Наличный курс:

USD

44,45

44,30

EUR

51,65

51,40

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина покрывает 12% потребностей в электричестве за счет импорта – Шмыгаль

Шмигаль
Шмигаль рассказал об объемах импорта света / Правительственный портал

Доля европейского импорта в посуточном энергопотреблении Украины на середину марта достигла 12%. Тем не менее, в часы пиковых нагрузок в энергосистеме сохраняется дефицит мощности объемом около 1 ГВт.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмигаль на часе вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает "Укринформ".

По его словам, в настоящее время в части областей отключения электричества не применяются. Там, где от них пока невозможно отказаться, применяется 1-1,5 очереди в графиках. Дефицит мощности в энергосистеме в пиковые часы потребления составляет около 1 ГВт.

"Импорт продолжается и составляет около 12% общего потребления в течение суток, благодаря чему мы лучше удерживаем ситуацию в часы пиковой нагрузки", - сказал министр энергетики.

Шмыгаль добавил, что при подготовке к следующей зиме энергетики будут максимально восстанавливать уничтоженные россиянами мощности генерации.

В частности, удалось частично восстановить 3,5 ГВт генерации, еще более 2 ГВт можно восстановить до конца мая. Делегации энергетиков работают в европейских странах по получению списанного оборудования.

Напомним, Украина увеличила объемы импорта электроэнергии из-за старта плановых ремонтных работ на одном из энергоблоков АЭС. В понедельник, 9 марта, объем импорта электричества из стран ЕС и Молдовы вырос до 35 тыс. МВт*ч.

Автор:
Татьяна Бессараб