Украина нарастила импорт электроэнергии из-за начала ремонтной кампании на АЭС

Украина увеличила объемы импорта электроэнергии из-за старта плановых ремонтных работ на одном из энергоблоков АЭС. В понедельник, 9 марта, объем импорта электричества из стран ЕС и Молдовы вырос до 35 тыс. МВт*ч.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает консалтинговая компания ExPro.

В течение 4-6 марта средний объем импорта в сутки составил 27 тыс. МВт*ч. Однако уже на следующие сутки, 7 марта, объем закупки вырос до 32,5 тыс. МВт*ч. В целом с начала марта Украина импортировала уже более 280 тыс. МВт*ч электроэнергии.

Относительно экспорта электроэнергии, в течение рассматриваемого периода он почти отсутствовал. Нулевые показатели экспорта зафиксированы в течение семи с девяти дней марта. Только 5 и 6 марта прошли минимальные экспортные поставки. Объем экспорта 5 марта составил 0,012 тыс. МВт*ч в сутки. Показатель 6 марта был несколько выше — 0,025 тыс. МВт*ч, что все равно критически мало по сравнению с импортом.

импорт и экспорт электроэнергии в марте 2026 года / ExPro

Напомним, 5 марта 2026 года после продолжительного перерыва (с 11 ноября 2025 года) Украина возобновила экспорт электроэнергии. Объемы поставок минимальны: за сутки в Молдову было экспортировано 12 МВт-час. Экспорт разрешен только в периоды, когда в системе фиксируется избыток мощности.