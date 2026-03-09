Україна наростила імпорт електроенергії через початок ремонтної кампанії на АЕС

Україна збільшила обсяги імпорту електроенергії через старт планових ремонтних робіт на одному з енергоблоків АЕС. У понеділок, 9 березня, обсяг імпорту електрики з країн ЄС та Молдови зріс до 35 тис. МВт*год.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє консалтингова компанія ExPro.

Протягом 4-6 березня середній обсяг імпорту за добу склав 27 тис. МВт*год. Проте вже на наступну добу, 7 березня, обсяг закупівлі зріс до 32,5 тис. МВт*год. Загалом з початку березня Україна імпортувала вже понад 280 тис. МВт*год електроенергії.

Щодо експорту електроенергії, протягом аналізованого періоду він був майже відсутній. Нульові показники експорту зафіксовані протягом семи з дев'яти днів березня. Лише 5 та 6 березня відбулися мінімальні експортні поставки. Обсяг експорту 5 березня склав 0,012 тис. МВт*год за добу. Показник 6 березня був дещо вищим — 0,025 тис. МВт*год, що все одно є критично малим порівняно з імпортом.

імпорт та експорт електроенергії у березні 2026 року / ExPro

Нагадаємо, 5 березня 2026 року після тривалої перерви (з 11 листопада 2025 року) Україна відновила експорт електроенергії. Обсяги поставок наразі є мінімальними: за добу до Молдови було експортовано 12 МВт-год. Експорт дозволений лише у періоди, коли в системі фіксується надлишок потужності.