Зеленський просить €5 млрд для енергетичної стійкості України на наступну зиму

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Офіс президента

Захист української енергосистеми та відбудова зруйнованого Росією потребують невідкладного фінансування. Президент Володимир Зеленський закликав надати принаймні €5 мільярдів із пакета ЄС на €90 мільярдів для забезпечення енергетичної стійкості країни та відбудови інфраструктури, зруйнованої Росією, вже цього року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми маємо діяти швидко, щоб захистити нашу енергосистему та відбудувати зруйноване Росією. Час має значення. Цю роботу треба розпочати вже зараз. Тому фінансування потрібне вже зараз – принаймні 5 мільярдів на забезпечення енергетичної стійкості на наступну зиму в межах пакета на 90 мільярдів", - зазначив він.

За словами президента, європейські виробники також очікують, коли Україна розрахується за контрактами. Це, зазначив він, стосується робочих місць та технологічного розвитку в Європі.

"Йдеться про ваші робочі місця та ваш технологічний розвиток. Тож цей пакет на 90 мільярдів справді працюватиме на користь Європи, адже в сучасній Європі ніхто не сам по собі – ми всі тісно пов’язані між собою. І якщо щось блокується для нас, це матиме наслідки для всіх – можливо, не завжди очевидні, але точно відчутні", – додав Зеленський.

Президент наголосив на критичній важливості швидкого фінансування, аби гарантувати стабільність енергетики та продовжити відновлення інфраструктури країни у воєнних умовах.

Зауважимо, Україна планує найближчим часом відновити 4 ГВт генераційних потужностей, накопичити 13 млрд кубометрів газу до наступного опалювального сезону та забезпечити країну пальним.

Автор:
Тетяна Гойденко