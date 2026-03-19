Зеленський просить €5 млрд для енергетичної стійкості України на наступну зиму

Захист української енергосистеми та відбудова зруйнованого Росією потребують невідкладного фінансування. Президент Володимир Зеленський закликав надати принаймні €5 мільярдів із пакета ЄС на €90 мільярдів для забезпечення енергетичної стійкості країни та відбудови інфраструктури, зруйнованої Росією, вже цього року.

"Ми маємо діяти швидко, щоб захистити нашу енергосистему та відбудувати зруйноване Росією. Час має значення. Цю роботу треба розпочати вже зараз. Тому фінансування потрібне вже зараз – принаймні 5 мільярдів на забезпечення енергетичної стійкості на наступну зиму в межах пакета на 90 мільярдів", - зазначив він.

За словами президента, європейські виробники також очікують, коли Україна розрахується за контрактами. Це, зазначив він, стосується робочих місць та технологічного розвитку в Європі.

"Йдеться про ваші робочі місця та ваш технологічний розвиток. Тож цей пакет на 90 мільярдів справді працюватиме на користь Європи, адже в сучасній Європі ніхто не сам по собі – ми всі тісно пов’язані між собою. І якщо щось блокується для нас, це матиме наслідки для всіх – можливо, не завжди очевидні, але точно відчутні", – додав Зеленський.

Президент наголосив на критичній важливості швидкого фінансування, аби гарантувати стабільність енергетики та продовжити відновлення інфраструктури країни у воєнних умовах.

Зауважимо, Україна планує найближчим часом відновити 4 ГВт генераційних потужностей, накопичити 13 млрд кубометрів газу до наступного опалювального сезону та забезпечити країну пальним.