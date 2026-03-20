Підготовка до наступної зими: Кабмін врегулював реалізацію планів стійкості регіонів

Юлія Свириденко, засідання Кабміну
Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко / Урядовий портал

Уряд врегулював реалізацію планів стійкості регіонів та спростив процедури будівництва, містобудування і землевідведення, що має пришвидшити підготовку до наступної зими. Нові правила дозволяють ухвалювати рішення про аварійне відновлення мереж протягом двох днів.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

Ключові завдання

Згідно з документом, пріоритетними завданнями є захист об'єктів інфраструктури, розвиток мережі теплової та електричної генерації, а також забезпечення стабільної роботи систем водопостачання та водовідведення. Для реалізації цих планів профільні міністерства протягом місяця мають розробити типові проєктні рішення, які будуть застосовуватися по всій країні.

Спрощення для енергетики

НКРЕКП рекомендовано забезпечити першочергове приєднання нових об'єктів генерації до мереж за спрощеними процедурами. Також передбачено полегшений механізм для окремих проєктів: модернізації водозаборів, встановлення модульних котелень та відновлення зруйнованої інфраструктури. У разі аварійних ситуацій рішення про початок відновлювальних робіт на об'єктах енергетики та тепла тепер можуть ухвалюватися протягом двох днів.

Фінансування проєктів

Кошти на реалізацію планів стійкості будуть залучатися з кількох джерел:

  • резервний фонд державного бюджету; 
  • власні кошти операторів інфраструктури; 
  • міжнародна технічна допомога; 
  • місцеві бюджети.

Для комунальних об'єктів встановлено обов'язкову частку співфінансування з боку територіальних громад — вона має складати не менше 20% від вартості проєкту.

Нагадаємо,20 березня уряд виділив 12,85 млрд грн на підготовку до наступної зими в рамках планів стійкості регіонів. Кошти спрямовані на 209 об’єктів критичної інфраструктури у прифронтових областях та Київській області.

Автор:
Тетяна Ковальчук