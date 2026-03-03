Запланована подія 2

Україна готує план децентралізованого теплопостачання для Києва – Свириденко

батареї
Київ готує децентралізоване теплопостачання: план уряду / Shutterstock

Поряд із відновленням столиці має бути розроблений план децентралізованого теплопостачання, зокрема для Дарницької ТЕЦ, ТЕЦ-6 та ТЕЦ-5, щоб підвищити стійкість міста.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Децентралізоване теплопостачання Києва

Свириденко заявила, що поряд із відновленням Києва має бути розроблений план децентралізованого теплопостачання, зокрема для Дарницької ТЕЦ, ТЕЦ-6 та ТЕЦ-5. За її словами, цей план має бути підготовлений фахово, своєчасно та дозволити забезпечити наступний опалювальний сезон теплом і електрикою.

"Дарницька ТЕЦ – це частина плану стійкості міста Києва. І ми розраховуємо на те, що буде поданий за підписом всіма відповідальними особами цей план, де буде визначено, а який план по централізованому теплопостачанні. Ми всі розуміємо, і не відмовляємося від централізованого теплопостачання, але ми підкреслюємо, ми кажемо, що це надзвичайно вразливі об’єкти", - сказала Свириденко.

Свириденко також наголосила, що Київ подав план стійкості не підписаний міським головою, і РНБО надав столиці один тиждень для подання документа у належному форматі.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що на відновлення Дарницької ТЕЦ, яка постраждала від обстрілів та забезпечує теплом Дарницький і Дніпровський райони, знадобиться не менше двох місяців.

Автор:
Ольга Опенько