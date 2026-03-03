Запланована подія 2

Украина готовит план децентрализованного теплоснабжения для Киева – Свириденко

батареи
Киев готовит децентрализованное теплоснабжение: план правительства / Shutterstock

Наряду с восстановлением столицы должен быть разработан план децентрализованного теплоснабжения, в частности Дарницкой ТЭЦ, ТЭЦ-6 и ТЭЦ-5, чтобы повысить устойчивость города.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Децентрализованное теплоснабжение Киева

Свириденко заявила, что наряду с восстановлением Киева должен быть разработан план децентрализованного теплоснабжения, в частности Дарницкой ТЭЦ, ТЭЦ-6 и ТЭЦ-5. По ее словам, этот план должен быть подготовлен профессионально, своевременно и позволит обеспечить следующий отопительный сезон теплом и электричеством.

"Дарницкая ТЭЦ – это часть плана устойчивости города Киева. И мы рассчитываем на то, что будет подан за подписью всеми ответственными лицами этот план, где будет определен, а какой план по централизованному теплоснабжению. Мы все понимаем, и не отказываемся от централизованного теплоснабжения, но мы подчеркиваем, что мы говорим, - это чрезвычайно".

Свириденко также подчеркнула, что Киев подал план устойчивости не подписанный мэром, и СНБО предоставил столице одну неделю для подачи документа в надлежащем формате.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что на восстановление Дарницкой ТЭЦ, пострадавшей от обстрелов и обеспечивающей теплом Дарницкий и Днепровский районы, понадобится не менее двух месяцев.

Автор:
Ольга Опенько