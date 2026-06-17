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Новий опалювальний сезон: в Україні вже підготовлено до роботи майже 2600 котелень

Олексій Кулеба, засідання штабу
Кулеба провів перше засідання Штабу з підготовки до опалювального сезону 2026/27 / Урядовий портал

17 червня відбулося перше засідання штабу з підготовки житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до опалювального сезону 2026/27 року. Цей період стане п’ятим опалювальним сезоном в умовах повномасштабного вторгнення. По всій країні до роботи підготовлено вже понад 2 590 котелень та майже 3 000 км тепломереж.

Як пише Delo.ua, про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Головне завдання підготовки — забезпечення роботи систем життєзабезпечення під час можливих ударів по критичній інфраструктурі.

Учасники засідання проаналізували стан підготовки Києва, а також заслухали доповіді керівників областей, які регулярно перебувають під обстрілами та потребують підвищеної уваги: Харківської, Житомирської, Сумської, Полтавської та Київської.

На засіданні оцінили загальні запаси природного газу та інших енергоресурсів, а також обговорили фінансовий стан підприємств галузі та наявні борги.

На поточний момент до роботи у зимовий період уже підготовлено:

  • понад 2 590 котелень; 
  • майже 3 000 кілометрів теплових мереж; 
  • понад 1 000 центральних теплових пунктів.

На проведення відновлювальних та профілактичних робіт на цих об'єктах спрямували понад 1 млрд грн.

Для розбудови розподіленої теплової генерації держава додатково виділила 5 млрд грн. Ці кошти призначені для підвищення енергетичної автономності громад, а також для купівлі та монтажу блочно-модульних котелень.

За підсумками засідання відповідальним відомствам доручили дотримуватися встановлених графіків ремонтів, вести постійний моніторинг робіт і збільшити обсяги залучення міжнародної допомоги для потреб підприємств ЖКГ. Крім планових технічних заходів, у регіонах реалізовують плани стійкості для забезпечення автономної роботи інфраструктури.

Нагадаємо, у рамках комплексного плану стійкості Київ завершив будівництво нових об’єктів розподіленої когенерації, які мають потужність близько 60 МВт.

Автор:
Тетяна Ковальчук