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Подготовка к зиме: инфраструктура готова на 60%, но регионы должны усилить резервное питание

отопление
Инфраструктура готова на 60%, но регионы должны усилить резервное питание / Depositphotos

В Украине идет подготовка к осенне-зимнему периоду 2026/27. По состоянию на 1 августа готовность котельных и объектов социальной сферы превышает 60%, жилых домов составляет почти 60%, а резервным питанием предприятия тепло- и водоснабжения обеспечены на 75,6%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на результаты заседания Штаба по подготовке к отопительному сезону под председательством министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николая Калашника.

Показатели подготовки и обеспечения резервным питанием

По официальным данным Штаба, к началу августа выполнена значительная часть плановых работ:

  • подготовлено около 60% жилых домов;
  • к зиме готовы более 62% объектов социальной сферы;
  • подготовлено более 60% котельных.

Отдельным приоритетом определена автономность систем тепло- и водоснабжения. Общая потребность в резервном питании составляет 1 214,6 МВт, из которых обеспечено 918,5 МВт (75,6%). К началу отопительного периода области должны нарастить эти мощности еще на 20% в соответствии с Комплексными планами устойчивости.

Требования к устойчивости и аварийной готовности регионов

Как отметил профильный министр Николай Калашник, в условиях войны у каждого региона должен быть запас прочности на случай длительных отключений света или повреждений инфраструктуры.

Для этого на местах должны провести командно-штабные учения, протестировать резервные системы теплоснабжения, обновить планы временного обогрева, а также сформировать аварийные запасы техники, топлива и материалов.

Напомним, Украина подготовила к зиме почти 60% жилищного фонда. На 1 августа соответствующие работы завершили в 83 553 жилых домах по всей стране.

Автор:
Максим Кольц

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