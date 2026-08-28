Материнська компанія Google сплатить понад $340 млн для врегулювання позову у Великій Британії

Корпорація Alphabet погодилася виплатити близько $343 млн (260 млн фунтів стерлінгів) для врегулювання колективного позову у Великій Британії. Техногіганта звинувачували у встановленні несправедливо завищених комісій за завантаження додатків у магазині Google Play.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Financial Times.

Позов розглядав Апеляційний трибунал з питань конкуренції. Позивачі стверджували, що Google зловживала своїм домінантним становищем на ринку та стягувала надмірні комісії з розробників програмного забезпечення для пристроїв на базі операційної системи Android. Сторони дійшли згоди напередодні судового процесу, який мав тривати 10 тижнів.

Розподіл коштів та умови угоди

Домовленість ще має отримати офіційне затвердження трибуналу:

компенсації розробникам: близько $211 млн (160 млн фунтів стерлінгів) призначено безпосередньо для виплат тисячам британських розробників;

судові витрати: решта приблизно $132 млн (100 млн фунтів стерлінгів) піде на покриття судових зборів, витрат на фінансування процесу та юридичний супровід;

позиція компанії: у межах угоди Alphabet не визнала своєї провини чи юридичної відповідальності.

Розмір виплат для окремих учасників залежатиме від їхнього масштабу: від фіксованих приблизно $264 (200 фунтів стерлінгів) для невеликих студій до кількох мільйонів доларів для великих компаній.

Позов очолював професор права Баррі Роджер, який спочатку вимагав стягнути до $1,32 млрд (1 млрд фунтів стерлінгів) компенсації. Фінансування судового процесу забезпечила спеціалізована компанія Bench Walk.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що техногіганту загрожують позови на $10 мільярдів після рекордного штрафу від Єврокомісії. Конкуренти почали вимагати відшкодування після першого рішення регулятора за новим Законом ЄС про цифрові ринки.