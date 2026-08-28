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В Україні змінилися ціни на перевезення зерна: чому довгі маршрути дорожчають, а короткі дешевшають

зерновоз
Доставка зерна вантажівками подешевшала на коротких рейсах / Depositphotos

В Україні автомобільні перевезення зерна на відстань понад 400 км почали зростати в ціні через переорієнтацію вантажопотоків до західних кордонів. Водночас на коротких маршрутах вартість транспортування, навпаки, знижується.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Latifundist.com, посилаючись надані аналітиків "Укрвантаж АГРО".

Чому дорожчають тривалі рейси

На маршрутах довжиною від 400 до 700 км та понад 900 км тарифні ставки зросли в середньому на 2–16%. Найбільше подорожчання зафіксовано саме на довгих дистанціях.

Основна причина — зростання обсягів перевезень у напрямку західних кордонів через безпекову ситуацію. Це спричинило підвищений попит на автозерновози, тоді як черги на пунктах пропуску суттєво погіршують оборотність транспорту. Оскільки один рейс триває довше, кількість доступних на ринку машин скорочується, що штовхає ціни вгору.

Що відбувається на коротких дистанціях

Натомість на плечі перевезень до 400 км тарифи знизилися на 5–8% або залишилися майже без змін. Аналітики це пояснюють зростанням частки коротких маршрутів у загальній структурі ринку.

Основні потоки зерна зараз формуються з південних та північних областей у напрямку портів та пунктів Одещини (зокрема Ізмаїла, Рені та Орлівки). Значні обсяги пшениці, ячменю та ріпаку везуть із Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської та Чернігівської областей.

Також тривають активні відправки до Львівської та Волинської областей (зокрема безпосередньо з Одещини), що вже призвело до утворення черг на кордоні.

Загалом попит на зерновози залишається високим, а найбільша потреба у вантажівках спостерігається в Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях.

Раніше повідомлялося, що у серпні 2026 року середньодобовий обсяг передачі зернових вантажів через залізничні прикордонні переходи з Румунією зріс до 31,2 вагона на добу. 

Автор:
Тетяна Бесараб

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