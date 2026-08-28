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"Нафтогаз" і дніпровське "Теплоенерго" домовилися про реструктуризацію близько 1 млрд грн боргу

Гроші
"Нафтогаз" і дніпровське "Теплоенерго" домовилися про реструктуризацію близько 1 млрд грн боргу

Група "Нафтогаз" та комунальне підприємство Дніпровської міської ради "Теплоенерго" погодили умови реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ на суму близько 1 млрд грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НАК "Нафтогаз України".

До переговорного процесу також долучилися міська влада Дніпра, Дніпропетровська ОВА та Міністерство відновлення, інфраструктури та транспорту.

Значення угоди для міста та енергосистеми

Укладена домовленість покликана гарантувати безперебійне проходження опалювального сезону та стабільне надання комунальних послуг у прифронтовому місті:

  • Для енергокомпанії: повернення коштів надає додатковий фінансовий ресурс для накопичення запасів імпортного газу на зиму та відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими обстрілами;
  • Для комунального підприємства: реструктуризація боргу дає змогу уникнути фінансового тиску та зосередити ресурси на технічній підготовці теплових мереж до зимових холодів.

За словами виконувача обов'язків голови правління Групи "Нафтогаз" Сергія Федоренка, компанія зацікавлена у системному врегулюванні накопичених боргів і відкрита до переговорів з усіма підприємствами теплопостачання, а знайдений підхід може стати практичним рішенням для інших компаній та регіонів.

Нагадаємо, "Нафтогаз" шукає грантове фінансування для закупівлі додаткового газу. Компанія передала МЗС перелік критичних міжнародних проєктів для підготовки до опалювального сезону, що включають постачання резервного обладнання та відновлення пошкоджених об'єктів.

Автор:
Максим Кольц

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