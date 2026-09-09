60% на газ, 5% на электроэнергию: правительство изменило распределение средств теплопоставщиков

Правительство по инициативе Министерства энергетики изменило механизм распределения средств теплоснабжающих и теплогенерирующих предприятий. Теперь 60% средств будут направлять на расчеты за природный газ, 5% - на погашение долгов за электроэнергию и связанные услуги, а 35% будут оставаться в распоряжении предприятий для текущих платежей.

Как пишет Dilo, об этом информирует министр энергетики Денис Шмигаль.

Новые правила для теплопоставщиков

Новый механизм предполагает установление минимальной доли средств, которую предприятия должны направлять на расчет за электроэнергию. Также вводится прозрачный принцип пропорционального распределения средств между участниками рынка электрической энергии – в зависимости от объема задолженности.

В частности:

60% средств будут направляться на расчеты за газ;

5% – на погашение задолженности за электрическую энергию и связанные с ней услуги;

35% будут оставаться в распоряжении предприятий для осуществления текущих платежей – эта доля не меняется.

Ожидается, что новый порядок поможет сделать расчеты более стабильными и предсказуемыми, сократить задолженность и усилить финансовую дисциплину теплоснабжающих предприятий.

Кроме того, изменения должны улучшить финансовое состояние участников рынка электроэнергии и способствовать надлежащей подготовке энергетической системы к осенне-зимнему периоду.

Напомним, общая сумма невозмещенной государством разницы в тарифах перед предприятиями теплокоммунэнерго (ТКЭ) превысила 75 миллиардов гривен, что создает существенные трудности при подготовке к отопительному сезону.