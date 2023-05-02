"Україна – це перевага для НАТО". У МЗС відреагували на матеріал DPA про "проблеми" вступу України в НАТО

Вступ України до НАТО - в інтересах самого альянсу. Аргументи про те, що надії Києва на більш конкретну перспективу членства можуть не виправдатися є набором помилкових суджень, які давно втратили свою актуальність.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, коментуючи статтю Deutsche Presse-Agentur про членство України в НАТО.

Він зазначив, що останнім часом у деяких іноземних ЗМІ з’являються публікації, які намагаються послабити міжнародну підтримку України, змінити акценти довкола очікуваних контрнаступів, просувати "альтернативні" мирні плани та поставити під сумнів український курс на членство в НАТО.

Зокрема, у МЗС звернули увагу на публікацію DPA, де в контексті підготовки до саміту НАТО у Вільнюсі журналісти, посилаючись на неназваних співрозмовників, стверджують, що кроки до членства в НАТО можуть відволікти від "набагато важливішої підтримки України".

"Ба більше, на думку DPA, нові зобов’язання перед НАТО можуть підштовхнути Росію до більш агресивної війни. Далі агентство робить висновок, що прогрес, ймовірно, буде можливий лише після досягнення Україною успіхів в протидії російській агресії", - зазначив Ніколенко.

Речник МЗС пояснив, що зазначені аргументи становлять набір помилкових суджень, які давно втратили свою актуальність:

по-перше, дійсно, попереду нас очікують важливі битви, але Україна вже досягла вражаючих успіхів в обороні від російської агресії... Українці зараз роблять найбільший внесок в євроатлантичну безпеку;

по-друге, раніше ми вже чули аргументи про необхідність утримуватися від кроків, які нібито можуть "спровокувати" Росію на нову агресію... Позаблоковість України не допомогла утримати Росію від агресії. Дипломатичні зусилля України, Франції та Німеччини в рамках Мінського процесу також не допомогли запобігти повномасштабному російському вторгненню. Тому що мета Москви – повне знищення України. Натомість просування на шляху до вступу України в НАТО змусить Росію вгамувати свою агресію;

по-третє, й, можливо, найголовніше. Поточна міжнародна підтримка України в протидії російським окупантам не суперечить, а навпаки доповнює процес набуття членства в НАТО. Майбутнє євроатлантичної безпеки вирішується на полі бою в Україні, а вступ нашої держави до НАТО гарантуватиме стратегічну безпеку всього Альянсу.

"Україна – це не проблема, а перевага для НАТО. Тому у відповідь на розмірковування анонімних джерел ми наголошуємо, що вступ України до НАТО – в інтересах самого Альянсу і закликаємо партнерів проявити лідерство. Міністр Дмитро Кулеба чітко окреслив українські очікування: на саміті в Вільнюсі Україна розраховує отримати зобов’язання від союзників, яке визначить шлях до нашого вступу в НАТО. Час для такого кроку давно назрів", - додав він.

Нагадаємо, Deutsche Presse-Agentur повідомляло, що надії України на більш конкретну перспективу членства в НАТО можуть не виправдатися. За інформацією агенства, США та Німеччина нещодавно дали зрозуміти, що наразі вони не хочуть брати на себе жодних зобов'язань, які суттєво виходять за рамки декларації НАТО від 2008 року.

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