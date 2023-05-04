Нідерланди і Бельгія підтримали вступ України до ЄС та підписали декларацію

Бельгія і Нідерланди скоординували подальшу військову допомогу Україні та погодилися надавати підтримку у питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції.

Значну частину досягнутих домовленостей та намірів сторін закріпити в ухваленій за результатами тристоронніх переговорів Спільній декларації, повідомив заступник керівника ОП Ігор Жовква.

Документ охоплює такі теми, як задоволення нагальних оборонних потреб України, підтримка української Формули миру, просування України до членства в НАТО та гарантування безпеки України, притягнення Росії до відповідальності, а також подальше посилення антиросійських санкцій та розробка механізму відшкодування збитків, завданих російською агресією.

Жовква відзначив, що в документі конкретизували питання євроатлантичної інтеграції України, а також змогли зафіксувати необхідність розгляду питання безпекових гарантій під час Вільнюського саміту НАТО

"З ухваленням сьогоднішньої Спільної декларації ми перетнули символічну межу – формалізували підтримку України на євроатлантичному напрямку з боку 16 держав-членів НАТО, до яких додалися й Нідерланди і незабаром приєднається Швеція", - написав Жовква.

Як відомо, президент Володимир Зеленський у четвер перебуває з візитом у Нідерландах, де він зустрівся з прем'єром Марком Рютте, а також з главою уряду Бельгії Олександром де Кроо.