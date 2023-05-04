"Всі ми хотіли б бачити тут іншого Володимира". Зеленський відповів, хто заслуговує бути засудженим у Гаазі

Президент Володимир Зеленський в ході виступу в Гаазі заявив, що "всі хочуть бачити тут іншого Володимира", маючи на увазі російського диктатора Путіна.

"Безумовно ми всі хочемо бачити тут іншого Володимира, хочемо бачити його в Гаазі. Того, який заслуговує бути засудженим за злочинні дії, і це має бути здійснено тут, у столиці міжнародного права. Я впевнений це станеться, коли ми переможемо", - зазначив він.

Зеленський також закликав до створення міжнародного трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

"Лише єдиний російський злочин привів до решти злочинів - це злочин агресії. Повинна існувати відповідальність за це злочин. І цього можна добитися лише завдяки трибуналу", - сказав він.

За його словами, для проведення судового процесу щодо злочину агресії Росії проти України необхідне створення саме повноцінного міжнародного трибуналу, а не трибуналу у "гібридному" варіанті, який не зможе забезпечити повноцінного міжнародного засудження винуватців агресії.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації дітей і незаконному переміщенні людей з території України в РФ.

Таким чином, 123 країни світу, які ратифікували Римський статут, зобовʼязані арештувати Путіна й Львову-Бєлову у разі їх вʼзду на території цих держав.

Зазначимо, генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що російські лідери повинні постати перед судом за вторгнення в Україну, навіть якщо їх не можуть заарештувати та доставити до суду особисто. Трибунал щодо злочину агресії має проводити заочні засідання. Зазначається, що Міжнародний кримінальний суд може переслідувати воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид в Україні, але не може переслідувати злочин агресії через юридичні обмеження.