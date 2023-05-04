"Все мы хотели бы видеть здесь другого Владимира". Зеленский ответил, кто заслуживает быть осужденным в Гааге

Президент Владимир Зеленский в ходе выступления в Гааге заявил, что "все хотят видеть здесь другого Владимира", имея в виду российского диктатора Путина.

"Безусловно, мы все хотим видеть здесь другого Владимира, хотим видеть его в Гааге. Того, который заслуживает быть осужденным за преступные действия, и это должно быть осуществлено здесь, в столице международного права. Я уверен это произойдет, когда мы победим", - отметил он.

Зеленский также призвал к созданию международного трибунала по поводу преступления агрессии России против Украины.

"Только одно российское преступление привело к остальным преступлениям - это преступление агрессии. Должна существовать ответственность за это преступление. И этого можно добиться только благодаря трибуналу", - сказал он.

По его словам, для проведения судебного процесса по преступлению агрессии России против Украины необходимо создание именно полноценного международного трибунала, а не трибунала в "гибридном" варианте, который не сможет обеспечить полноценное международное осуждение виновников агрессии.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей и незаконном перемещении людей с территории Украины в РФ.

Таким образом, 123 страны мира, ратифицировавшие Римский устав, обязаны арестовать Путина и Львову-Белову в случае их въезда на территории этих государств.

Отметим, генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что российские лидеры должны предстать перед судом за вторжение в Украину, даже если их не могут арестовать и доставить в суд лично. Суд по преступлению агрессии должен проводить заочные заседания. Международный уголовный суд может преследовать военные преступления, преступления против человечности и геноцид в Украине, но не может преследовать преступление агрессии из-за юридических ограничений.