Идут переговоры. Украина и США обсуждают продление ленд-лиза еще на год, – посол

Украинские дипломаты активно ведут переговоры на уровне Конгресса о продлении закона о ленд-лизе еще на год. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, передает "Интерфакс Украина".

"Эта работа не прекращается, и для нас очень важно до конца июля постоянно держать Конгресс информированным", – сказала она.

По ее словам, украинская сторона стремится к тому, чтобы в военном бюджете США, который не выделяет средства, а закладывает принципы, остался пункт об Инициативе содействия безопасности Украины (USAI). Также необходимо, чтобы в этом военном бюджете было продлено действие закона о ленд-лизе.

"Чтобы эта возможность, этот инструмент также был доступен, если у нас закончатся грантовые программы, которые есть", – пояснила Маркарова.

Посол рассказала, что также уже начата работа над следующим дополнительным бюджетом для поддержки Украины.

"В США финансовый год заканчивается в конце сентября. До конца сентября у нас есть еще в американском бюджете средства, которые доступны для нас: для военной, бюджетной, гуманитарной, энергетической помощи и реконструкции. Но с 1 октября нам нужны будут дополнительные средства. И именно эта коммуникация сейчас ключевая для того, чтобы донести до наших коллег, что нам нужны будут еще дополнительные средства", – объяснила она.

Ленд-лиз для Украины: что предусматривает закон США

Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины в мае 2022 года, а вступил в силу он в октябре.

Этот позволяет президенту принимать решения по поставкам и аренде оборонной военной техники Украине, когда это отвечает интересам национальной безопасности США, без долгих бюрократических процедур.

Украина при этом не должна платить за американские поставки техники и вооружений, ей предоставляется отсрочка оплаты.

Как объяснял политический аналитик Института Катона Джордан Коэн в комментарии Defence One, без такого закона Украина также могла бы арендовать военную технику США, но должна была бы вернуть ее в течение пяти лет и выплатить возмещение за все, что было сломано. А закон о ленд-лизе снимает такие ограничения. Кроме того, благодаря документу президент США не обязан обосновывать Конгрессу то, что он хочет передать в аренду Украине.

Однако украинские военные пока не получали технику по ленд-лизу. Дело в том, что по этому механизму Украина должна будет выплатить средства за технику, которая останется в стране. Но сейчас действуют программы, по которым вооружение предоставляется на безвозмездной основе.

В Белом доме указывали, что ставят в приоритет помощь, за которую позже Украина не будет возвращать деньги. А ленд-лиз начнет действовать тогда, когда будут исчерпаны финансовые ресурсы, выделенные Конгрессом на военную помощь Киеву.