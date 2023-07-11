Тривають перемовини. Україна і США обговорюють продовження ленд-лізу ще на рік, – пані посол

Українські дипломати активно ведуть перемовини на рівні Конгресу щодо продовження закону про ленд-ліз ще на рік. Про це повідомила пані посол України в США Оксана Маркарова, передає "Інтерфакс Україна".

"Ця робота не припиняється, і для нас дуже важливо до завершення липня постійно тримати Конгрес поінформованим", – сказала вона.

За її словами, українська сторона прагне, щоб у військовому бюджеті США, який не виділяє кошти, а закладає принципи, залишився пункт про Ініціативу сприяння безпеці України (USAI). Також необхідно, щоб у цьому військовому бюджеті було продовжено дію закону про ленд-ліз.

"Щоб ця можливість, цей інструмент також був доступний, якщо у нас закінчаться грантові програми, які є", – пояснила Маркарова.

Пані посол розповіла, що також уже розпочато роботу над наступним додатковим бюджетом для підтримки України.

"У США фінансовий рік закінчується наприкінці вересня. До кінця вересня ми маємо ще в американському бюджеті кошти, які доступні для нас: для військової, бюджетної, гуманітарної, енергетичної допомоги та реконструкції. Але з 1 жовтня нам потрібні будуть додаткові кошти. І саме ця комунікація зараз є ключовою для того, щоб донести до наших колег, що нам потрібні будуть ще додаткові кошти", – пояснила вона.

Ленд-ліз для України: що передбачає закон США

Президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України у травні 2022 року, а набув чинності він у жовтні.

Цей закон дозволяє президенту ухвалювати рішення щодо постачання та оренди оборонної військової техніки Україні, коли це відповідає інтересам національної безпеки США, без довгих бюрократичних процедур.

Україна при цьому не повинна заздалегідь платити за американські поставки техніки та озброєнь, їй надається відстрочка оплати.

Як пояснював політичний аналітик Інституту Катона Джордан Коен у коментарі Defence One, без такого закону Україна могла б також орендувати військову техніку США, але мала б повернути її протягом п’яти років і виплатити відшкодування за все, що було зламано. А закон про ленд-ліз знімає такі обмеження. Крім того, завдяки документу президент США не зобовʼязаний обґрунтовувати Конгресу те, що він хоче передати в оренду Україні.

Однак українські військові поки що не отримували техніку за ленд-лізом. Справа в тому, що за цим механізмом Україна повинна буде виплатити кошти за техніку, яка залишиться в країні. Але наразі діють програми, за якими озброєння надається на безоплатній основі.

У Білому домі вказували, що ставлять в пріоритет безпекову допомогу, за яку пізніше Україна не повертатиме гроші. А ленд-ліз почне діяти тоді, коли вичерпаються фінансові ресурси, виділені Конгресом на військову допомогу Києву.