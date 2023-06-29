США продадуть Польщі системи управління ППО на $15 млрд

Державний департамент США схвалив можливість продажу Польщі інтегрованої системи бойового управління протиповітряної та протиракетної оборони (IAMD) і пов'язаного з нею обладнання. Сума такого контракту складає $15 млрд.

Про це повідомляє сайт Держдепу США.

Як йдеться у повідомленні, продаж озброєння Польщі "підтримає цілі зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки союзника по НАТО, який є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі".

Крім того, продаж подібного озброєння покращить протиракетний потенціал Польщі та сприятиме досягненню військових цілей цієї країни щодо відновлення потенціалу "при подальшому підвищенні оперативної сумісності зі США та іншими союзниками".

Зазначається, що про потенційний продаж озброєння Польщі Конгрес був повідомлений у середу.

У рамках угоди Польща планує закупити інтегровану систему бойового управління протиповітряної та протиракетної оборони IAMD з підтримкою PATRIOT-3+ із модернізованими датчиками й компонентами, 48 пускових установок PATRIOT M903, до 644 ракет PATRIOT Advanced Capability, 48 мережевих комплектів інтерфейсу пускової установки, 12 датчиків протиповітряної та протиракетної оборони і 12 тактичних систем для них.

Сума такого контракту становить 15 млрд доларів.

Нагадаємо, 27 червня Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової допомоги для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони. Це вже 41-е рішення адміністрації президента Джозефа Байдена про виділення військової допомоги з запасів Пентагону.