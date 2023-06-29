США продадут Польше системы управления ПВО на $15 млрд

Государственный департамент США одобрил возможность продажи Польши интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороны (IAMD) и связанного с ней оборудования. Сумма такого контракта составляет $15 млрд.

Об этом сообщает сайт Госдепа США.

Как говорится в сообщении, продажа вооружения Польши "поддержит цели внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности союзника по НАТО, являющегося силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе".

Кроме того, продажи подобного вооружения улучшит противоракетный потенциал Польши и будет способствовать достижению военных целей этой страны по восстановлению потенциала "при дальнейшем повышении оперативной совместимости с США и другими союзниками".

Отмечается, что о потенциальной продаже вооружения Польши Конгресс был проинформирован в среду.

В рамках соглашения Польша планирует закупить интегрированную систему боевого управления противовоздушной и противоракетной обороны IAMD с поддержкой PATRIOT-3+ с модернизированными датчиками и компонентами, 48 пусковых установок PATRIOT M903, до 644 ракет PATRIOT Advanced Capability.

Сумма такого контракта составляет 15 млрд. долларов.

Напомним, 27 июня Министерство обороны США объявило о предоставлении дополнительной помощи для удовлетворения критически важных потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Это уже 41-е решение администрации президента Джозефа Байдена о выделении военной помощи из запасов Пентагона.