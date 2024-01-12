В Давосе более 80 делегаций обсудят украинскую формулу мира

14 января в Давосе состоится четвертая встреча советников глав государств по обсуждению украинской Формулы мира. Ее планируют посетить более 80 делегаций.

Об этом сообщил МИД Швейцарии, пишет "Укринформ".

"Цель конференции под сопредседателем федерального советника Игнацио Кассиса и главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака является завершение переговоров на уровне советников по национальной безопасности относительно принципов достижения длительного и справедливого мира в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в обсуждении примут участие более 80 делегаций. Ключевые принципы формулы мира обсуждались в десяти рабочих группах.

Кроме этого, в МИДе отметили, что Швейцария принимает участие, в частности, в рабочих группах по ядерной безопасности, продовольственной безопасности и фиксации окончания войны.

Формула мира: что предполагается

В ноябре 2022 года Владимир Зеленский на саммите G20 презентовал формулу мира – предложения Украины, которые необходимо реализовать для окончания российской агрессии. Формула содержит следующие пункты:

радиационная и ядерная сохранность;

продовольственная безопасность;

энергетическая сохранность;

освобождение всех пленных и депортированных;

исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;

вывод русских войск и прекращение боевых действий;

возмещение ущерба;

немедленная защита природы;

недопущение эскалации;

фиксация окончания войны

Тогда президент отмечал, что не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью.