У Давосі понад 80 делегацій обговорять українську формулу миру

14 січня у Давосі відбудеться четверта зустріч радників глав держав для обговорення української Формули миру. Її планують відвідати понад 80 делегацій.

Про це повідомило МЗС Швейцарії, пише "Укрінформ".

"Метою конференції під співголовуванням федерального радника Ігнаціо Кассіса та голови Офісу Президента України Андрія Єрмака є завершення переговорів на рівні радників з національної безпеки щодо принципів досягнення тривалого та справедливого миру в Україні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в обговоренні візьмуть участь понад 80 делегацій. Ключові принципи формули миру обговорювалися у десяти робочих групах.

Крім цього, у МЗС зауважили, що Швейцарія бере участь, зокрема, у робочих групах з ядерної безпеки, продовольчої безпеки та фіксації закінчення війни.

Формула миру: що передбачається

У листопаді 2022 року Володимир Зеленський на саміті G20 презентував формулу миру – пропозиції України, які необхідно реалізувати для закінчення російської агресії. Формула містить наступні пункти:

радіаційна та ядерна безпека;

продовольча безпека;

енергетична безпека;

звільнення всіх полонених і депортованих;

виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку;

виведення російських військ і припинення бойових дій;

відшкодування збитків;

негайний захист природи;

недопущення ескалації;

фіксація закінчення війни.

Тоді президент наголошував, що не варто пропонувати Україні компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю.