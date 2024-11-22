На границе с Румынией приостановят пропуск транспортных средств

С 22 ноября в пункте пропуска "Солотвино — Сигету-Мармацией" на украинско-румынском частично приостановят пропуск транспортных средств из-за ременных работ на мосту через реку Тиса.

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Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что по информации Румынской стороны, в связи с аварийным состоянием конструкции моста через реку Тиса и с целью проведения работ по его восстановлению, осуществление пропуска транспортных средств будет остановлено с 09:00 по 15:30, с понедельника по пятницу.

Сообщается, что движение пешеходов в этом пункте пропуска останавливаться не будет.

Ожидается, что остановка пропуска через ремонтные работы будет происходить в течение 35 дней, начиная с 22 ноября 2024 года.

В ведомстве просят граждан учесть эту информацию и выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.

На каких КПП задержки движения

В пункте пропуска "Нижанковичи — Мальховице" на границе с Польшей с 1 октября 2024 прекратили осуществление таможенных формальностей и пропуск транспортных средств. КПП готовят к полноценному открытию.

С 24 октября 2024 года в пункте пропуска "Рава-Русская — Гребенное" начались ремонтные работы по замене дорожного покрытия, что может повлиять на скорость пересечения границы.

С 23 сентября меняют асфальтное покрытие в пределах пункта пропуска "Корчева — Краковец" в направлении въезда в Республику Польша (выезд из Украины) в зоне оформления грузовых транспортных средств.

Ранее сообщалось, что в пункте пропуска "Устилуг-Зосин" на украинско-польской границе возможны задержки движения транспорта из-за реконструкции участка дороги. Ремонтные работы продлятся до 30 ноября 2024 года.