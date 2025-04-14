Завод Порошенко начал перерабатывать сахарный сироп (ФОТО)

В агрохолдинге Укрпроминвест-Агро на мощностях Гайсинского сахарного завода начали производить сахар из сиропа, который был выведен на хранение во время производственного сезона 2024 года.

Об этом сообщила пресс-служба агрохолдинга.

Отмечается, что Гайсинский сахарный завод — первый в Украине, где внедрена технологическая схема переработки сахарного сиропа.

Сообщается, что сезон сиропного производства в этом году продлится 37 дней. За это время с 48 тыс. тонн сиропа в УПИ-АГРО планируют произвести 26 тыс. тонн сахара.

В настоящее время уже переработано более 7 тыс. тонн сахарного сиропа.

Об "Укрпроминвест-Агро"

"Укрпроминвест-Агро" — вертикально-интегрированная агропромышленная компания, специализирующаяся на выращивании сельхозпродукции, производстве сахара и муки, а также животноводстве. Земельный банк — 96 тыс. га.Регионы деятельности: Винницкая, Житомирская, Черкасская области.

В состав агрохолдинга входят «Агропродинвест» (управляющая компания), «ПК Подолье», «ПК Заря Подолье», "Винницкий комбинат хлебопродуктов №2".

Сахарный бизнес "Укрпроминвест-Агро" представлен двумя сахарными заводами (Крыжопольский и Гайсинский сахарные заводы), расположенными в Винницкой области.

Производственные предприятия агрохолдинга специализируются на выращивании сахарной свеклы, зерновых и масличных культур, в частности, пшеницы, кукурузы, сои, подсолнечника.

В 2019 году Петр Порошенко вышел из основателей "Укрпроминвест-Агро", а конечным бенефициаром стал его сын Алексей.

Сахарная отрасль: основные цифры

Сахарные заводы Украины завершили сезон производства 2024 года, достигнув общего объема в 1,8 млн. тонн сахара.

Украина производит гораздо больше сахара, чем потребляет. Потребности внутреннего рынка – 0,95 млн тонн.

В 2024 году украинские производители установили исторический рекорд по экспорту сахара, направив на внешние рынки 746,3 тыс. тонн продукции на сумму $419 млн.

40% экспорта в 2024 году было направлено в страны Европейского союза. Основными странами-покупателями украинского сахара на мировом рынке стали страны MENA (Ближнего Востока и Северной Африки) и Северная Македония.