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Завод Порошенка почав переробляти цукровий сироп (ФОТО)

УПІ-АГРО почав переробку цукрового сиропу
Гайсинський цукровий завод почав переробку цукрового сиропу. Фото: facebook.com/ukrprominvestagro

В агрохолдингу “Укрпромінвест-Агро” на потужностях Гайсинського цукрового заводу почали виробляти цукор із сиропу, який був виведений на зберігання під час виробничого сезону 2024 року. 

Про це повідомила пресслужба агрохолдингу.

Зазначається, що Гайсинський цукровий завод - перший в Україні, де впроваджено технологічну схему переробки цукрового сиропу.

Повідомляється, що сезон сиропного виробництва цьогоріч триватиме 37 днів. Протягом цього часу із 48 тис. тонн сиропу в УПІ-АГРО планують виготовити 26 тис. тонн цукру.

Наразі уже перероблено понад 7 тис. тонн цукрового сиропу.

Фото 2 — Завод Порошенка почав переробляти цукровий сироп (ФОТО)
Фото 3 — Завод Порошенка почав переробляти цукровий сироп (ФОТО)
Фото 4 — Завод Порошенка почав переробляти цукровий сироп (ФОТО)
Фото 5 — Завод Порошенка почав переробляти цукровий сироп (ФОТО)

Про “Укрпромінвест-Агро”

 “Укрпромінвест-Агро” вертикально-інтегрована агропромислова компанія, що спеціалізується на вирощуванні сільгосппродукції, виробництві цукру і борошна, а також тваринництві. Земельний банк — 96 тис. га.Регіони діяльності: Вінницька, Житомирська, Черкаська області.

До складу агрохолдингу входять «Агропродінвест» (керуюча компанія), «ПК Поділля», «ПК Зоря Поділля», «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2».

Цукровий бізнес “Укрпромінвест-Агро” представлено двома цукровими заводами (Крижопільський і Гайсинський цукрові заводи), розташованими у Вінницькій області.

Виробничі підприємства агрохолдингу спеціалізуються на вирощуванні цукрових буряків, зернових і олійних культур, зокрема пшениці, кукурудзи, сої, соняшнику.

В 2019 році Петро Порошенко вийшов з засновників  “Укрпромінвест-Агро”, а кінцевим бенефіціаром став його син Олексій.

Цукрова галузь: основні цифри

Цукрові заводи України завершили сезон виробництва 2024 року, досягнувши загального обсягу у 1,8 млн тонн цукру.

Україна виробляє значно більше цукру, ніж споживає. Потреби внутрішнього ринку — 0,95 млн тонн.

У 2024 році українські виробники встановили історичний рекорд з експорту цукру, направивши на зовнішні ринки 746,3 тис. тонн продукції на суму $419 млн. 

40% експорту у 2024 році було спрямовано в країни Європейського Союзу. Також основними країнами-покупцями українського цукру на світовому ринку стали країни MENA (Близького Сходу та Північної Африки) та Північна Македонія.  

Автор:
Світлана Манько