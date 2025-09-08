Після запровадження мита експорт сої та ріпаку заблокований: аграрії вимагають від влади термінових дій

Після запровадження 10% мита на експорт сої та ріпаку, відвантаження олійних культур із портів України фактично зупинилися. Аграрії закликають прем’єр-міністра України Юлії Свириденко терміново врегулювати ситуацію.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Всеукраїнської аграрної ради (ВАР).

Зазначається, що експорт зупинений повністю.

У чому проблема

У ВАР наголошують, що зі сплатою мита у 10% експорт сої та ріпаку можливий, однак судна чекають у портах, бо в партіях змішана продукція – і від товаровиробників, і від трейдерів.

Проблема полягає у відсутності чіткого порядку документального підтвердження походження продукції, вирощеної самими агровиробниками чи кооперативами. Саме вони, відповідно до закону, мають бути звільнені від сплати мита, однак наразі на практиці це неможливо реалізувати.

З огляду на це, аграрії закликали уряд вжити термінових заходів для розблокування експорту.

"Підготовка нормативних актів для підтвердження власного виробництва при митному оформленні належить до функцій Міністерства фінансів.Просимо доручити Мінфіну невідкладно розробити та ухвалити необхідні зміни до нормативно-правових актів із питань митної справи", – йдеться у зверненні.

У ВАР підкреслили, що оперативне врегулювання є критично важливим для стабільності аграрного експорту та збереження валютних надходжень до бюджету країни.

"Соєві правки"

2 вересня президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження мита в розмірі 10% при експорті сої та ріпаку.

Відповідні положення були включені до Порівняльної таблиці до проєкту Закону №13157 "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення". Їх назвали "соєвими правками".

Йдеться про пропозиції встановити мито на:

соєві боби – у розмірі 10%;

– у розмірі 10%; насіння ріпаку або кользи – також у розмірі 10%.

Закон був ухвалений Верховною Радою ще 16 липня. 42 дні він лежав без підпису президента.

За словами співавтора правки – заступника голови парламентського комітету з питань економічного розвитку —Дмитра Кисилевського, запровадження 10%-го мита на вивезення сировини дозволить наростити експорт продукції переробки - в чотири рази наростити експорт олії з ріпаку, в понад три рази - експорт ріпакового шроту, на 50% - експорт соєвої олії, і майже вдвічі експорт соєвого шроту.

В Європейській Бізнес Асоціації підкреслювали, що соя та ріпак – це високорентабельні культури, вирощування яких забезпечує доходи для десятків тисяч агровиробників. А запровадження мит або квот призведе до різкого зниження закупівельних цін, втрати прибутковості та занепаду виробництва. Це особливо критично для малих та середніх фермерів у прифронтових та постраждалих регіонах.

Аграрії наголошували на недопущенні будь-яких обмежувальних заходів щодо експорту олійних культур.

Зауважимо, за підсумками 2024 року найбільш рентабельними стали олійні культури. Зокрема, для ріпаку цей показник наближається до 60%, для сої — до 40%, а для соняшнику — до 30%.