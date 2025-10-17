Український сир втрачає внутрішній ринок через імпорт

В Україні ситуація на ринку сирів продовжує погіршуватись. У четвертому кварталі очікується подальше скорочення виробництва вітчизняними сироварами.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інфагро".

Українці їдять імпортні сири

За даними галузевих аналітиків, основною причиною погіршення ситуації для вітчизняних виробників стало агресивне зростання імпорту дешевої європейської продукції.

Так, за останні місяці ціни на ключові сорти сиру в Європі знизились на чверть. Це призвело до того, що вартість імпортного сиру на українському ринку зараз значно нижча, ніж українська продукція.

Зауважимо, що наразі сир "Український" жирністю 50% в середньому коштує 590,66 грн за кг, а "Голандський" - 589,50 грн за кг.

"Деякі імпортовані сири коштують дешевше, ніж навіть вітчизняний кисломолочний сир, не кажучи вже про напівтверді сири. Така різниця у вартості суттєво впливає на рішення торговельних мереж, які все активніше надають перевагу імпорту", - наголошують аналітики.

Вони нагадують, що імпорт сирів зростає вже кілька місяців поспіль. У вересні темпи зростання прискорилися, причому найбільше додали саме тверді та напівтверді сири.

"Загальна динаміка за рік свідчить про суттєве збільшення обсягів завезення, особливо на тлі скороченого внутрішнього попиту. Такої високої частки імпорту ринок не бачив з часів допандемійного періоду", - зауважують аналітики.

Експорт не рятує українських сироварів

Крім того, українським виробникам повністю компенсувати втрати на внутрішньому ринку за рахунок експорту не вдається.

"Експорт напівтвердих сирів зріс, але його обсяги вдвічі поступаються імпорту. В цілому ситуація на сирному ринку змушує українських виробників готуватись до скорочення виробництва та можливого перегляду бізнес-стратегій. Якщо імпорт продовжить зростати такими темпами, частка вітчизняної продукції на полицях продовжить стрімко зменшуватись", - підсумовують аналітики.

Зауважимо, у вересні українські сировари вирішили підняти ціни на свій товар, сподіваючись на традиційне осіннє зростання попиту, але це спровокувало зростання імпортної продукції.