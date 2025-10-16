Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,76

+0,01

EUR

48,53

+0,29

Наличный курс:

USD

41,71

41,60

EUR

48,80

48,60

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Новые условия торговли агропродукцией с ЕС: как изменились квоты (ИНФОГРАФИКА)

мед
Украина и ЕС существенно увеличивают беспошлинные квоты на часть агропродукции / Depositphotos

После обновления торговой части Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом для украинских агропроизводителей расширяются возможности доступа к рынку ЕС.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Украинский клуб аграрного бизнеса". (УКАБ).

По этому соглашению украинские сельхозтовары получили увеличенные объемы беспошлинных квот на ключевые товары.

Как изменились квоты

Наибольший рост объемов беспошлинных поставок по сравнению с 2021 годом получили:

  • мед : квота выросла на 483% – с 6 000 до 35 000 тонн;
  • сахар : квота на белый сахар увеличилась на 400% – с 20 000 до 100 000 тонн;
  • сухое обезжиренное молоко : объем увеличился на 208% – с 5 000 до 15 400 тонн;
  • яйца : объем квоты вырос на 200% – с 6 000 до 18 000 тонн;
  • мясо птицы : квота увеличена на 33% - с 90 000 до 120 000 тонн.

Также значительный рост продемонстрировали квоты на переработанную продукцию. Так, квота на отруби и их остатки увеличилась на 405% (с 21 000 до 85 000 тонн), а на ячменную крупу и шрот на 423% (с 7 800 до 33 200 тонн).

Фото 2 — Новые условия торговли агропродукцией с ЕС: как изменились квоты (ИНФОГРАФИКА)
Инфографика УКАБ
Фото 3 — Новые условия торговли агропродукцией с ЕС: как изменились квоты (ИНФОГРАФИКА)
Инфографика УКАБ

На какие товары отменяется квота

Договор также предусматривает полную либерализацию торговли для менее чувствительных продуктов. Это означает, что тарифные квоты отменяются для таких товаров, как грибы, ферментированное молоко, переработанное молоко и сливки, пищевые препараты.

Фото 4 — Новые условия торговли агропродукцией с ЕС: как изменились квоты (ИНФОГРАФИКА)
Инфографика УКАБ

В то же время, появляются новые категории квот для выделенной продукции – это товары, для которых отдельную беспошлинную квоту, выделив их из состава большей, общей квоты.

Ранее объемы экспорта таких товаров засчитывались в пределах квоты на сырье, из которого они изготовлены.

В частности, отделена из существующих квот мука из пшеницы, ячменя и кукурузы, экспорт которой ранее учитывался в общих квотах на пшеницу, кукурузу и ячмень.

В УКАБ уточняют, что теперь экспортеры могут беспошлинно поставить в ЕС не только 1,3 млн. тонн пшеницы, но и дополнительно 30 000 тонн муки из нее.

Фото 5 — Новые условия торговли агропродукцией с ЕС: как изменились квоты (ИНФОГРАФИКА)
Инфографика УКАБ

Поскольку обновленная договоренность учитывает интересы обеих сторон, то, со своей стороны, Украина также увеличит объемы квот для европейских товаров, в том числе свинины (с 20 000 до 45 000 тонн), мяса птицы (с 20 000 до 120 000 тонн) и сахара (с 000 000).

Напомним, Украина и Европейский Союз 14 октября приняли решение об отмене части тарифов и увеличении квот на экспорт аграрной продукции в ЕС.

Решение вступит в силу 29 октября .

Почему отменили торговый безвиз Украины с ЕС

ЕС решил не продолжать действие введенных в 2022 году автономных торговых преференций для Украины, известных как   "торговый безвиз ". После этого торговля с Украиной в ЕС с 6 июня должна проходить по "довоенным" правилам. В то же время, Еврокомиссия обещала провести переговоры о внесении изменений Соглашения о создании углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA) между Украиной и ЕС, которые могут предусматривать пересмотр квот.

Некоторые соседние страны не желают расширять доступ к рынку, которая является мощным сельскохозяйственным производителем, опасаясь, что это нанесет ущерб их фермерам и вызовет возмущение.

Автор:
Светлана Манько