Новые условия торговли агропродукцией с ЕС: как изменились квоты (ИНФОГРАФИКА)

После обновления торговой части Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом для украинских агропроизводителей расширяются возможности доступа к рынку ЕС.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Украинский клуб аграрного бизнеса". (УКАБ).

По этому соглашению украинские сельхозтовары получили увеличенные объемы беспошлинных квот на ключевые товары.

Как изменились квоты

Наибольший рост объемов беспошлинных поставок по сравнению с 2021 годом получили:

мед : квота выросла на 483% – с 6 000 до 35 000 тонн;

: квота выросла на 483% – с 6 000 до 35 000 тонн; сахар : квота на белый сахар увеличилась на 400% – с 20 000 до 100 000 тонн;

: квота на белый сахар увеличилась на 400% – с 20 000 до 100 000 тонн; сухое обезжиренное молоко : объем увеличился на 208% – с 5 000 до 15 400 тонн;

: объем увеличился на 208% – с 5 000 до 15 400 тонн; яйца : объем квоты вырос на 200% – с 6 000 до 18 000 тонн;

: объем квоты вырос на 200% – с 6 000 до 18 000 тонн; мясо птицы : квота увеличена на 33% - с 90 000 до 120 000 тонн.

Также значительный рост продемонстрировали квоты на переработанную продукцию. Так, квота на отруби и их остатки увеличилась на 405% (с 21 000 до 85 000 тонн), а на ячменную крупу и шрот на 423% (с 7 800 до 33 200 тонн).

Инфографика УКАБ

Инфографика УКАБ

На какие товары отменяется квота

Договор также предусматривает полную либерализацию торговли для менее чувствительных продуктов. Это означает, что тарифные квоты отменяются для таких товаров, как грибы, ферментированное молоко, переработанное молоко и сливки, пищевые препараты.

Инфографика УКАБ

В то же время, появляются новые категории квот для выделенной продукции – это товары, для которых отдельную беспошлинную квоту, выделив их из состава большей, общей квоты.

Ранее объемы экспорта таких товаров засчитывались в пределах квоты на сырье, из которого они изготовлены.

В частности, отделена из существующих квот мука из пшеницы, ячменя и кукурузы, экспорт которой ранее учитывался в общих квотах на пшеницу, кукурузу и ячмень.

В УКАБ уточняют, что теперь экспортеры могут беспошлинно поставить в ЕС не только 1,3 млн. тонн пшеницы, но и дополнительно 30 000 тонн муки из нее.

Инфографика УКАБ

Поскольку обновленная договоренность учитывает интересы обеих сторон, то, со своей стороны, Украина также увеличит объемы квот для европейских товаров, в том числе свинины (с 20 000 до 45 000 тонн), мяса птицы (с 20 000 до 120 000 тонн) и сахара (с 000 000).

Напомним, Украина и Европейский Союз 14 октября приняли решение об отмене части тарифов и увеличении квот на экспорт аграрной продукции в ЕС.

Решение вступит в силу 29 октября .

Почему отменили торговый безвиз Украины с ЕС

ЕС решил не продолжать действие введенных в 2022 году автономных торговых преференций для Украины, известных как "торговый безвиз ". После этого торговля с Украиной в ЕС с 6 июня должна проходить по "довоенным" правилам. В то же время, Еврокомиссия обещала провести переговоры о внесении изменений Соглашения о создании углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA) между Украиной и ЕС, которые могут предусматривать пересмотр квот.

Некоторые соседние страны не желают расширять доступ к рынку, которая является мощным сельскохозяйственным производителем, опасаясь, что это нанесет ущерб их фермерам и вызовет возмущение.