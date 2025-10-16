Оновлені умови торгівлі агропродукцією з ЄС: як змінилися квоти (ІНФОГРАФІКА)

Після оновлення торговельної частини Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, для українських агровиробників розширюються можливості доступу до ринку ЄС.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Український клуб аграрного бізнесу". (УКАБ).

За цією угодою українські сільгосптовари отримали збільшені обсяги безмитних квот на ключові товари.

Як змінилися квоти

Найбільше зростання обсягів безмитних поставок, порівняно з 2021 роком, отримали:

мед : квота зросла на 483% – з 6 000 до 35 000 тонн;

: квота зросла на 483% – з 6 000 до 35 000 тонн; цукор : квота на білий цукор збільшилася на 400% – з 20 000 до 100 000 тонн;

: квота на білий цукор збільшилася на 400% – з 20 000 до 100 000 тонн; сухе знежирене молоко : обсяг збільшився на 208% – з 5 000 до 15 400 тонн;

: обсяг збільшився на 208% – з 5 000 до 15 400 тонн; яйця : обсяг квоти зріс на 200% – з 6 000 до 18 000 тонн;

: обсяг квоти зріс на 200% – з 6 000 до 18 000 тонн; м'ясо птиці: квоту збільшено на 33% – з 90 000 до 120 000 тонн.

Також значне зростання продемонстрували квоти на перероблену продукцію. Так, квота на висівки та їх залишки збільшилася на 405% (з 21 000 до 85 000 тонн), а на ячмінну крупу та шрот — на 423% (з 7 800 до 33 200 тонн).

Інфографіка УКАБ

Інфографіка УКАБ

На які товари скасовується квота

Угода також передбачає повну лібералізацію торгівлі для менш чутливих продуктів. Це означає, що тарифні квоти скасовуються для таких товарів, як: гриби, ферментоване молоко, перероблене молоко та вершки, харчові препарати.

Інфографіка УКАБ

Водночас з’являються нові категорії квот для виокремленої продукції – це товари, для яких окрему безмитну квоту, виділивши їх зі складу більшої, загальної квоти.

Раніше обсяги експорту таких товарів зараховувались у межах квоти на сировину, з якої вони виготовлені.

Зокрема відокремлено з існуючих квот борошно з пшениці, ячменю та кукурудзи, експорт якого раніше враховувався в загальних квотах на пшеницю, кукурудзу та ячмінь.

В УКАБ уточнюють, що тепер експортери можуть безмитно поставити до ЄС не лише 1,3 млн тонн пшениці, але й додатково 30 000 тонн борошна з неї.

Інфографіка УКАБ

Оскільки оновлена домовленість враховує інтереси обох сторін, то зі свого боку, Україна також збільшить обсяги квот для європейських товарів, зокрема на свинину (з 20 000 до 45 000 тонн), м'ясо птиці (з 20 000 до 120 000 тонн) та цукор (з 40 000 до 100 000 тонн).

Нагадаємо, Україна та Європейський Союз 14 жовтня схвалили рішення про скасування частини тарифів та збільшення квот на експорт аграрної продукції до ЄС.

Рішення набере чинності 29 жовтня.

Чому скасували торговельний безвіз України з ЄС

ЄС вирішив не продовжувати дію запроваджених у 2022 році автономних торговельних преференцій для України, які відомі як "торговельний безвіз". Після цього торгівля з Україною у ЄС із 6 червня має відбуватися за "довоєнними" правилами. Водночас Єврокомісія обіцяла провести переговори про внесення змін Угоди про створення поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі (DCFTA) між Україною та ЄС, які можуть передбачати перегляд квот.

Деякі сусідні країни не бажають розширювати доступ до ринку для України, яка є потужним сільськогосподарським виробником, побоюючись, що це завдасть шкоди їхнім фермерам і викличе обурення.