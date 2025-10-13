Імпорт свинини зріс до максимуму з 2022 року: які причини

Попри виклики, зовнішня торгівля свининою в Україні залишається активною. У вересні імпорт охолодженого та мороженого м’яса свиней перевищив 6 тис. тонн, що на 31% більше, ніж у серпні, і досяг максимального показника із січня 2022 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків асоціації "Свинарі України" (АСУ).

Імпорт: реакція на дефіцит пропозиції

Аналітики АСУ зазначають, що у 2025 році імпорт помітно зріс через меншу внутрішню пропозицію та вищі ціни на українську свинину. У другому півріччі середньомісячні поставки майже досягли рівня 2022-го року, хоча рекорд 6,6 тис. тонн (січень 2022-го) поки не перевищено.

Середня митна вартість імпортованої свинини у вересні становила 2,56 дол/кг, що на 2,2% менше, ніж у серпні. Основна частка імпорту — з країн ЄС. Вичерпання безмитних квот стимулювало імпортерів завчасно формувати запаси, щоб уникнути подальшого подорожчання через мита.

Упродовж трьох кварталів 2025 року в Україну ввезено 20,8 тис. тонн свинини на 53,2 млн дол. США. Лише 142 тонни надійшли з Канади, решта — з Європейського Союзу. Надалі імпорт з ЄС обкладатиметься митом: 12% для охолодженої та 10% для мороженої свинини.

Європейські ціни знижуються

Європейські котирування на свинину знижуються з липня: за вересень — на 6%. Це пов’язано із сезонним збільшенням пропозиції, а також ускладненням експорту до Китаю, який запровадив 62%-ві мита на європейську свинину. Деякі українські оператори вважають, що цей ціновий тиск частково компенсує ефект від запровадження мит в Україні.

Водночас, навіть за збереження нинішніх темпів, річний імпорт не перевищить 35 тис. тонн, що становитиме 5–6% внутрішньої пропозиції та буде на 25% менше, ніж у 2022 році. Це означає, що внутрішній ринок свинини й надалі переважно забезпечується українськими виробниками.

Вищі внутрішні ціни дещо стримали експорт у серпні–вересні, однак за дев’ять місяців 2025 року експорт свинини перевищив 2 тис. тонн, що принесло 6,2 млн дол. США.

Ключові ринки збуту — Гонконг, ОАЕ, Бахрейн і Малайзія. Водночас бізнес та державні структури працюють над відкриттям нових ринків, зокрема Філіппін, В’єтнаму, Сінгапуру та Південної Кореї.

Раніше повідомлялося, що через скорочення внутрішнього виробництва в Україні ціни на свинину цього року залишаються на помітно вищому рівні, ніж торік. За сім місяців 2025-го року промислове виробництво свинини зменшилося на 14–15% порівняно з аналогічним періодом 2024-го, а загальне скорочення галузі оцінюють на рівні близько 10%.