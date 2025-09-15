Виробництво м’яса скорочується, але самозабезпеченість зберігається: що відбувається на ринку свинини

Ринок свинини в Україні входить в осінній сезон з більш стабільними позиціями, ніж раніше. Ціни на свинину стали менш волатильними, а сезонні коливання втрачають свою ключову роль. Середня закупівельна ціна після падіння на 21% у 2024 році відновилася до 86,1 грн/кг.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву керівника аналітичного відділу Асоціації "Свинарі України" Олександри Бондарської.

За словами експертки, цього року ринок демонструє меншу волатильність, а сезонність поступово втрачає ключову роль. Незважаючи на падіння виробництва, що скоротилося на 10% загалом та на 15% в промисловому секторі за першу половину 2025 року, Україна зберігає стабільний рівень самозабезпечення свининою.

Основними імпортерами свинини залишаються Польща, Данія, Бельгія, Франція та Іспанія, тоді як Україна розглядає нові експортні ринки, зокрема Філіппіни, Сінгапур, В’єтнам, Індію та країни ЄС.

"М’ясо птиці й далі головний конкурент свинини. Для споживачів вирішальним чинником залишається ціна, але зростає попит на зручність і напівфабрикати", — зазначила Бондарська.

Аналітики очікують, що цьогоріч ринок увійде в осінній сезон спокійніше, ніж у попередні роки.

Раніше повідомлялося, що через скорочення внутрішнього виробництва в Україні ціни на свинину цього року залишаються на помітно вищому рівні, ніж торік. За сім місяців 2025-го року промислове виробництво свинини зменшилося на 14–15% порівняно з аналогічним періодом 2024-го, а загальне скорочення галузі оцінюють на рівні близько 10%.