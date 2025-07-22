Свинина дорожчає щомісяця: у чому причина дефіциту та зростання цін

Свинина в Україні продовжує стрімко дорожчати: середня ціна вже перевищила 250 грн/кг, що майже на третину вище, ніж торік. На ціни впливають скорочення внутрішнього виробництва, зменшення пропозиції живця та сезонні коливання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Асоціації "Свинарі України".

Що відбувається з ринком м’яса?

Протягом 2025 року ціни на свинину в Україні продовжують стабільно зростати. Якщо минулого року середня роздрібна ціна кілограма охолодженої свинини в національних супермаркетах залишалася нижчою за 200 грн/кг і лише восени перевищила цю позначку, то цьогоріч вона не опускається нижче 250 грн/кг. У червні середня ціна склала 253,2 грн/кг, що майже на третину більше, ніж у той самий період 2024 року (191,9 грн/кг).

Основною причиною такого подорожчання є зростання закупівельних цін на промислову свинину. За даними асоціації, минулого літа ціни на живець були істотно нижчими — у межах 52–60 грн/кг, тоді як у першій половині 2025 року вони вже сягнули 92,5–93,5 грн/кг і продовжують зростати.

Таку ситуацію спричинило суттєве скорочення внутрішнього виробництва свинини: за січень–травень загальне виробництво зменшилося на 11%, а серед промислових виробників — більш як на 15%. Саме промислові оператори формують понад половину пропозиції цього м’яса на ринку, тому їхній спад значно впливає на загальний дефіцит і цінову ситуацію.

Скорочення виробництва свинини в Україні зумовлене зменшенням свинопоголів’я як у присадибному, так і в промисловому секторі. Причинами стали війна, економічні труднощі, зростання витрат на виробництво та спалахи африканської чуми свиней. Частина виробників припинила діяльність через низькі закупівельні ціни та втрату потужностей у зонах бойових дій.

Разом із тим, ціни на свинину наразі гіперкомпенсують те, що торік були нижчими на тлі безупинного здороження інших харчових продуктів:

"З іншого боку, свинина — не єдиний вид м’яса, що росте в ціні. Так, у кінці першого півріччя ціна охолодженої курятини була майже на 30% дорожча ніж рік тому, а куряче філе наразі зіставне за ціною із окремими охолодженими напівфабрикатами зі свинини — з лопаткою, стегном, грудинкою, гуляшем тощо", — додають галузеві аналітики.

Довідково:

Асоціація "Свинарі України" — неприбуткова, добровільна організація, заснована вітчизняними виробниками свинини.

Головні цілі об'єднання — представництво і захист прав та інтересів господарств об'єднання, сприяння розробці та впровадженню нових технологій ефективного виробництва свинини, розширення ринків збуту, захист внутрішнього ринку збуту.

Раніше повідомлялось, що виробництво яловичини в Україні впало на 16% порівняно з минулим роком.