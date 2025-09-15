Запланована подія 2

Производство мяса сокращается, но самообеспеченность сохраняется: что происходит на рынке свинины

свинина, чеснок
Средняя закупочная цена на свинину возобновилась. / Freepik

Рынок свинины в Украине входит в осенний сезон с более стабильными позициями, чем раньше. Цены на свинину стали менее волатильными, а сезонные колебания теряют свою ключевую роль. Средняя закупочная цена после падения на 21% в 2024 году возобновилась до 86,1 грн/кг.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление руководителя аналитического отдела Ассоциации "Свиноводы Украины" Александры Бондарской.

По словам эксперта, в этом году рынок демонстрирует меньшую волатильность, а сезонность постепенно теряет ключевую роль. Несмотря на падение производства, которое сократилось на 10% и на 15% в промышленном секторе за первую половину 2025 года, Украина сохраняет стабильный уровень самообеспечения свининой.

Основными импортерами свинины остаются Польша, Дания, Бельгия, Франция и Испания, в то время как Украина рассматривает новые экспортные рынки, в частности, Филиппины, Сингапур, Вьетнам, Индию и страны ЕС.

"Мясо птицы и дальше главный конкурент свинины. Для потребителей решающим фактором остается цена, но растет спрос на удобство и полуфабрикаты", - отметила Бондарская.

Аналитики ожидают, что в этом году рынок войдет в осенний сезон более спокойно, чем в предыдущие годы.

Ранее сообщалось, что из-за сокращения внутреннего производства в Украине цены на свинину в этом году остаются на более высоком уровне, чем в прошлом. За семь месяцев 2025 года промышленное производство свинины уменьшилось на 14–15% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, а общее сокращение отрасли оценивают на уровне около 10%.

Автор:
Татьяна Ковальчук