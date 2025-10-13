Импорт свинины вырос до максимума с 2022 года: какие причины

Несмотря на вызовы, внешняя торговля свининой в Украине остается активной. В сентябре импорт охлажденного и мороженого свиней превысил 6 тыс. тонн, что на 31% больше, чем в августе, и достиг максимального показателя с января 2022 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков ассоциации "Свиноводы Украины".

Импорт: реакция на дефицит предложения

Аналитики АСУ отмечают, что в 2025 году импорт заметно вырос из-за меньшего внутреннего предложения и более высоких цен на украинскую свинину. Во втором полугодии среднемесячные поставки почти достигли уровня 2022 года, хотя рекорд 6,6 тыс. тонн (январь 2022) пока не превышен.

Средняя таможенная стоимость импортированной свинины в сентябре составила 2,56 долл./кг, что на 2,2% меньше, чем в августе. Основная доля импорта – из стран ЕС. Исчерпание беспошлинных квот стимулировало импортеров заблаговременно формировать запасы во избежание дальнейшего удорожания через пошлины.

За три квартала 2025 года в Украину ввезено 20,8 тыс. тонн свинины на 53,2 млн дол. США. Только 142 тонны поступили из Канады, остальные из Европейского Союза. В дальнейшем импорт из ЕС будет облагаться пошлиной: 12% для охлажденной и 10% для мороженой свинины.

Европейские цены снижаются

Европейские котировки на свинину снижаются с июля: за сентябрь – на 6%. Это связано с сезонным увеличением предложения, а также усложнением экспорта в Китай, который ввел 62%-ные пошлины на европейскую свинину. Некоторые украинские операторы считают, что данное ценовое давление частично компенсирует эффект от введения пошлин в Украине.

В то же время даже при сохранении нынешних темпов годовой импорт не превысит 35 тыс. тонн, что составит 5–6% внутреннего предложения и будет на 25% меньше, чем в 2022 году. Это означает, что внутренний рынок свинины и дальше преимущественно обеспечивается украинскими производителями.

Более высокие внутренние цены несколько сдержали экспорт в августе-сентябре, однако за девять месяцев 2025 года экспорт свинины превысил 2 тыс. тонн, что принесло 6,2 млн дол. США.

Ключевые рынки сбыта – Гонконг, ОАЭ, Бахрейн и Малайзия. В то же время, бизнес и государственные структуры работают над открытием новых рынков, в частности Филиппин, Вьетнама, Сингапура и Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что из-за сокращения внутреннего производства в Украине цены на свинину в этом году остаются на более высоком уровне, чем в прошлом. За семь месяцев 2025 года промышленное производство свинины уменьшилось на 14–15% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, а общее сокращение отрасли оценивают на уровне около 10%.