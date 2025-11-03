Через збитковість заводи скорочують виробництво вершкового масла: як це впливає на ціну

На українському ринку вершкового масла ситуація погіршується, а реалізація продукції всередині країни стає дедалі складнішою. Склади підприємств почали заповнюватися, а експортні продажі стикаються з труднощами.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інфагро".

Здешевлення масла

Аналітики зауважують, що наразі стабільно продавати продукцію можуть переважно ті виробники, які готові йти на суттєве зниження цін.

При цьому поточний рівень цін є збитковим для більшості виробників, що працюють у сегменті масла разом із сухим знежиреним молоком або казеїном.

"Через подорожчання сировини виробництво стає менш рентабельним: закупівельні ціни на молоко, необхідні для беззбитковості, залишаються недосяжними для більшості підприємств", - підкреслюють експерти.

Вони додають, що наприкінці жовтня спостерігалося помітне здешевлення блочного масла, водночас виробники фасованої продукції утримують дещо кращі позиції, однак конкуренція на цьому ринку посилюється. Тому для збільшення продажів компанії вимушені проводити акційні знижки, що негативно впливає на прибутковість.

"Через збитковість виробництва деякі заводи вже скоротили або тимчасово припинили випуск масла. В результаті обсяги виробництва в жовтні стали нижчими, ніж у минулому році, що є першим таким випадком за останній період", - наголошують аналітики.

Труднощі з експортом

Крім того, ситуація з експортом також складна. За даними аналітиків, частина підприємств знижує ціни, щоб утриматися на зовнішніх ринках, зокрема в Молдові. Хоч попит на українське масло на Кавказі зберігається, однак обсяги реалізації там обмежені.

Очікування щодо додаткових можливостей після запровадження нових безмитних квот до ЄС не виправдалися — попит європейських трейдерів супроводжується нижчими ціновими пропозиціями, які не покривають собівартість виробництва вітчизняних підприємств.

Які ціни на масло

На сьогодні у супермаркетах масло продають від 109 до 123 гривень за упаковку вагою 180 грамів.

Виконавчий директор Спілки молочних підприємств України Арсен Дідур у коментарі "Телеграфу" спрогнозував, що масло може подешевшати найближчим часом приблизно на 10%.

Зауважимо, українські сировари вирішили підняти ціни на свій товар, сподіваючись на традиційне осіннє зростання попиту, але це спровокувало зростання імпортної продукції.